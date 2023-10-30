Разбираемся, чем лучше утеплить деревянные окна, чтобы сохранить свой дом в тепле.

В эти сложные времена не у всех есть возможность установить в своем жилище современные окна, однако всем нам нужно готовиться к похолоданию и зиме. Есть много вариантов, как и чем утеплить деревянные окна. Они отличаются друг от друга не только материалами, но и местом установки. В квартире у вас есть доступ ко всему окну лишь с внутренней стороны, а вот частный дом дает больше раздолья.

Как утеплить деревянные окна в частном доме

Если вы проживаете на отдельной территории, у вас есть намного больше вариантов, как утеплить деревянные окна снаружи, а не только внутри. Чтобы минимизировать потерю тепла, следуйте инструкции:

Тщательно очистите откосы от старых материалов, которые могут в перспективе отвалиться. К ним относится штукатурка, шпаклевка, краска и т.д.

Обработайте поверхность грунтовкой и задуйте все щели монтажной пеной. Если проблема совсем запущена, можете обклеить откос пенопластом. Главное - проследите, чтобы он заходил на раму.

Если использовали пену, то обрежьте ее после застывания и заделайте штукатуркой. В случае с пенопластом работы будет больше. Придется докупить полимерную сетку, чтобы закрыть материал, а на углах установить перфорированную ленту. Только после этого можно штукатурить.

Далее грунтуем и красим.

В квартире это будет сложнее, ведь там удобнее утеплять изнутри. Лайфхаки для многоквартирного дома подойдут также и для частного жилища.

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Как утеплить деревянные окна в квартире

Прежде чем браться за оконные рамы и щели, можно обклеить стекло термопленкой. Уже после этого шага теплопотерь будет меньше.

Рассказываем, чем утеплить окна деревянные, чтобы закрыть щели и убрать сквозняк:

вата;

уплотнитель;

бумага;

монтажная пена;

герметик.

Любой из этих вариантов подходит, и каждый может выбрать на свой вкус, что ему ближе. Также проблему можно решить более категорично, полностью закрывая окно от проникновения холодного воздуха.

Как утеплить деревянные окна пленкой

Самым лучшим вариантом, как утеплить окна на зиму деревянные, все еще остается ПВХ-пленка. Главное, купите ее как можно плотнее и раздобудьте мебельный степлер со скобами. В тех местах, где будете крепить, наклейте толстый скотч или изоленту - это нужно, чтоб не порвалась пленка. Конечно, в жилом помещении она будет выглядеть не очень эстетично, но отлично подойдет балконных окон или лоджии.

Ранее мы рассказывали, как перевести окна на зимний режим и почему термопленка для утепления окон - эффективное средство.

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