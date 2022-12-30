Как упаковать новогодний подарок с помощью подручных материалов - узнайте в материале УНИАН.

Подарки на Новый год любят все - от мала до велика, но особенную радость приносит и распаковка презента. УНИАН расскажет, как красиво упаковать подарок из подручных средств, чтобы было и необычно, и недорого.

Ранее мы говорили о том, что подарить на Новый год 2023 родным и близким.

Как упаковать подарок в бумагу - классический способ

Этот вариант подойдет тем, кто купил подарок прямоугольной или квадратной формы - его проще всего упаковывать, а для того, чтобы это выглядело празднично, вам не придется тратить много денег. Найдите у себя дома:

упаковочную бумагу;

ножницы;

двусторонний скотч;

обычный скотч.

Разложите упаковочную бумагу на стол, поставьте сверху подарок. С узкой стороны презента отмерьте столько бумаги, сколько понадобится для закрытия части подарка на 3\4. То же самое проделайте со второй стороной подарка и отрежьте бумагу.

Затем поставьте подарок широкой стороной на узкий край бумаги. Переверните на бок, положите и снова поставьте. Отмерьте от презента 5 см и отрежьте бумагу по линии. Поверните подарок той стороной, где он будет открываться. Приложите узкий край бумаги к середине верхней грани и зафиксируйте обычным скотчем. Приклейте кусочек двустороннего скотча к противоположному краю бумаги. Зафиксируйте этот край к дальнему ребру верхней плоскости подарка.

Зафиксируйте боковые части - нижнюю направьте вверх и приклейте скотчем, то же самое проделайте с верхней частью бумаги. В конце загните боковые части и заклейте их скотчем. Пройдитесь пальцами по упаковке, чтобы края были максимально четкими. То же самое проделайте с обратной боковой стороной подарка.

Как упаковать круглый подарок в красивый мешочек

Если вы купили презент круглой, овальной или любой другой подобной формы, то упаковать его сложнее, чем квадратный или прямоугольный предмет. УНИАН нашел выход - сделайте красивый бумажный мешочек для подарка. Вам понадобятся:

упаковочная бумага;

ножницы;

лента;

двусторонний скотч.

Отрежьте большой кусок упаковочной бумаги и положите его лицевой стороной вниз. Поместите подарок в центр бумаги и соедините два противоположных конца упаковки, создавая косынку. То же самое проделайте с остальными концами бумаги, а потом зажмите ее рукой в том месте, где она соприкасается с подарком. Для надежности закрепите скотчем и перевяжите лентой. В конце расправьте концы бумаги, чтобы упаковка выглядела эффектно.

Как упаковать подарок без коробки, если это - алкоголь

Дорогой алкоголь - вполне распространенный подарок, который можно купить человеку на любой праздник, в том числе, на Новый год. Не всегда элитное спиртное продается в коробках - в таком случае бутылку придется упаковывать самостоятельно. Купите в канцелярском магазине:

упаковочную бумагу;

двусторонний скотч;

обычный скотч;

гофрированную бумагу.

Из упаковочной и гофрированной бумаги отрежьте два прямоугольника по размеру больше, чем подарочная бутылка. Один кусок бумаги должен быть чуть меньше второго - положите больший кусок на стол, а сверху на него - меньший. Затем переверните бумагу так, чтобы меньший кусок оказался снизу, а на больший положите бутылку в угол. Заверните бутылку в бумагу, постоянно подворачивая край возле донышка. Когда бумага кончится, закрепите ее скотчем. Поставьте бутылку на стол, сжимая край бумаги сверху. Перевяжите лентой и готовьтесь дарить адресату.

Другие варианты упаковки подарков можно узнать из видео ниже.

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