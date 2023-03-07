Как правильно поливать и пересаживать суккуленты - читайте в нашем материале.

Суккуленты - это особенные растения, которые обычно растут в местах с засушливым климатом. Выживать им в таких условиях помогают специальные ткани, позволяющие делать запас воды на длительное время.

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Суккуленты - виды и нюансы

Суккуленты делятся на листовые (алоэ, эхеверии, толстянки, хавортии) и стеблевые (кактусы, молочай).

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Объединяет растения-суккуленты далеко не общее происхождение. Они схожи из-за механизма приспособления к достаточно жестким условиям обитания.

Что такое суккуленты и чем они хороши

Благодаря своей уникальной структуре, суккуленты могут очень долго сохранять влагу в листьях или стеблях. Данным растениям не страшна засуха.

Длительный период суккуленты способны выживать без воды, как в природе, так и в домашних условиях. Так что, их вполне можно оставлять без полива на несколько недель. Растение не погибнет.

Можно ли держать дома суккуленты - правильный ответ

Конечно же, суккуленты можно выращивать и держать дома. Учитывая то, что это достаточно неприхотливые растения, то даже неопытный новичок может справиться с такой задачей.

Как правильно поливать суккуленты - рекомендации

Если вы хотите вырастить дома неприхотливое растение, то выбирайте суккуленты - уход за ними несложный, но все же несколько правил стоит запомнить.

В частности, важно знать, что суккуленты поливают один раз в две недели. А когда температура 15 градусов, то и вовсе - раз в месяц. В жару следите за тем, насколько влажный грунт. И по мере его полного просыхания поливайте растение.

Как пересаживать суккуленты - советы

Пересаживать суккуленты необходимо каждые два-три года.

Перед пересадкой растения ни в коем случае нельзя поливать. Земля должна очень хорошо осыпаться с корней.

Новый горшок нужно заполнить сухой или едва влажной землей перед тем, как помещать в него суккулент. Переместив в горшок растение, достаточно лишь притрусить его слегла землей сверху.

После пересадки суккулент нельзя поливать около недели.

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