Как правильно замачивать семена, чтобы быстро выросли овощи - узнайте в материале.

Среди дачных жителей очень много тех, кто обожает возиться с землей. Это не только физическая нагрузка, но и эмоциональная разрядка. А еще больше удовольствия приносят плоды вашего труда. Однако не всегда урожай прорастает быстро и равномерно.

УНИАН расскажет, как ускорить прорастание семян томатов, баклажан, моркови и других овощей. К слову, ранее мы рассказывали, почему не всходят семена перца.

Как разбудить семена - простые способы

Существует несколько способов, как сделать так, чтобы быстрая всхожесть семян стала нормой вашего огорода. УНИАН разобрал наиболее действенные из них.

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Контрастное промывание

В первую очередь вам нужно погрузить семена в горячую воду и подержать их 4-5 секунд. Затем сразу же окуните их в холодную воду. Повторите эту процедуру минимум 5 раз. Обработка горячей водой, а затем резкая смена температуры способствует прорастанию семян.

Чтобы вам было удобнее вымачивать семена, можете сделать из марли небольшой мешочек и поместить их туда. Будьте уверены, что все семена останутся на месте и не "убегут" в раковину.

Настойка на водке

Еще один вариант, как разбудить семена - замочить их в водке или 45-градусном спирте. Оставьте их на полчаса, а затем можете приступать к работе на огороде.

Компостный чай

Возьмите два литра талой воды (дождевой, речной, снеговой), добавьте 10 мл любого варенья и 70 г зрелого компоста (стакан сухого вещества). Положите туда мешочек с семенами на то время, которое требуется для определенного типа семян.

Совет: бобовые нужно замачивать 4-5 часов, огурцы, тыкву и капусту - 12 часов, помидоры, свеклу и салат - не менее суток, морковь и сельдерей - двое суток.

Как ускорить прорастание семян томатов и других культур

Огородники испробовали уже множество способов, однако есть один реально действенный. На этапе замачивания семян вам нужно их подогревать. В этом вам поможет обычная грелка. Наберите в нее 50 мл горячей воды, поставьте сверху банку с семенами и оберните ее в махровое полотенце, чтобы температура быстро не снижалась.

Использование этих простых советов позволит вам насладиться невероятным урожаем и питаться здоровыми и вкусными овощами прямо с огорода.

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