Как спастись от жары на улице и оказать первую помощь при солнечном и тепловом ударе.

Экстремальная жара опасна для здоровья - в это время очень легко "заработать" солнечный или тепловой удар. В зоне риска в первую очередь пожилые люди, дети, а также сердечники и диабетики. Как пережить жару и помочь окружающим и себе, если вдруг стало плохо - мы спросили у терапевта Марины Крапивнер.

Как спастись от жары

В очень жаркие дни нужно быть чрезвычайно внимательными к своему здоровью и состоянию людей вокруг. Так, Минздрав Украины дает несколько рекомендаций, что делать в сильную жару:

избегайте пребывания на улице в самые жаркие часы (с 10 до 18);

как можно больше времени старайтесь находиться в помещении с кондиционером;

пейте много жидкости, даже если вы не чувствуете жажды;

охлаждайте кожу;

Осторожно планируйте спортивные активности;

ешьте легкую сбалансированную пищу;

откажитесь от алкоголя.

Кроме этого - никогда не оставляйте детей или домашних животных в машине.

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Что делать, если стало плохо в жару - советы эксперта

Терапевт Марина Крапивнер, кроме всего вышеперечисленного, советует также планировать на утреннее или вечернее время дачные работы. "Понятно, что есть люди, допустим, каких-то рабочих специальностей, строители, например, которые целый день вынуждены по работе быть на жаре. Это уже другая история. Они не могут этого избежать", - говорит врач. В таких случаях особенно важно одеваться в соответствии с погодой: носить натуральные ткани, а не синтетику, и использовать головной убор.

Очень важно, подчеркнула терапевт, пить в жару достаточное количество воды. В среднем - это 30 мл воды на один килограмм веса. "В жару, когда мы что-то делаем на улице, - работа, какие-то физические усилия, - то мы пьем 35-40 миллилитров на килограмм веса. То есть, в зависимости от ситуации", - пояснила эксперт.

Также желательно делать перерывы в пребывании на жаре, заходя в помещение, где более прохладно.

Если же все-таки случился солнечный или тепловой удар, нужно сразу же оказать первую помощь:

перенести человека в более прохладное место;

положить так, чтобы голова была на уровне ног или ниже;

приложить смоченную холодной водой ткань к области крупных сосудов - это подмышки, шея, пах;

измерить давление.

"Нужно учесть, конечно, возраст. Потому что, если это молодой человек, то скорей всего, это просто обморок и все. И этих мер будет достаточно. Если же это люди более старшего возраста, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, то это более серьезно", - подчеркнула Крапивнер.

Она пояснила, что у таких людей на фоне теплового удара может случиться, к примеру, гипертонический криз или приступ стенокардии. В этом случае медлить нельзя - нужно сразу же обратиться к врачам.

Если же под палящим солнцем стало плохо вам, важно предупредить потерю сознания: "Нужно сесть, а лучше лечь. На лавочку, куда угодно. Чтобы приток крови к голове был лучше. Желательно, чтобы это было уже прохладное место. Как минимум, тень, а не на солнце", - советует врач.

Также она призвала в такой ситуации не стесняться и заходить, к примеру, в ближайший магазин, чтобы попросить там о помощи: побыть в прохладном помещении и попить воды.

Ранее мы рассказывали, чем отличается солнечный и тепловой удар и как их распознать.

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