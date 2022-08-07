Как смягчить белье во время стирки, если нет кондиционера для белья - узнайте в материале УНИАН.

Кондиционер для белья - средство, которое используют многие хозяйки. Благодаря нему вещи приятно пахнут и становятся мягче на ощупь. Тем не менее, бывают ситуации, когда такой чудо-жидкости нет под рукой, а пользоваться вещами, неприятными на телу, не хочется. УНИАН расскажет, что можно залить вместо кондиционера и получить тот же результат.

Ранее мы говорили о том, что нельзя стирать в стиральной машине.

Что добавить при полоскании белья вместо кондиционера

Существует целый перечень народных средств, которыми можно воспользоваться ввиду отсутствия специальной жидкости для стирки одежды. Такие натуральные кондиционеры для белья получится сделать из обычной бытовой продукции, которая есть в кухонном шкафчике любого украинца.

Сода

Этот компонент обладает смягчающими и очищающими свойствами, поэтому отлично подойдет как альтернатива кондиционеру. Нужно взять 100 мл воды и разбавить в них 1.5 ч.л соды, а также добавить несколько капель эфирного масла. Этот вариант нравится многим из-за длительного эффекта - аромат держится на вещах до 6 дней.

Уксус

Иногда хозяйки добавляют уксус во время стирки белья, если нужно избавиться от старых пятен или смягчить ткань. Для того, чтобы, кроме этих бонусов, получить ароматное и чистое белье, добавьте в отсек для кондиционера 50-100 мл уксуса и несколько капель эфирного масла лаванды или мяты. По желанию, можно запустить процесс полоскания вещей повторно, чтобы запах был менее выраженным.

Бальзам для волос

Если вы купили косметическое средство, которое не подходит вашему типу волос, не спешите его выбрасывать - используйте для стирки. Налейте в отсек для кондиционера 20 мл бальзама, 20 мл уксуса и 30 мл воды. Перемешайте раствор, залейте в машинку и включите ее.

Нашатырь

Еще одно проверенное средство от наших бабушек - они замачивали белье в растворе аммиака, чтобы смягчить ткань. На каждый литр воды нужно добавлять 1 ч.л нашатыря и замачивать в таком растворе вещи. Затем важно тщательно их постирать, прополоскать и проветрить. Для того, чтобы запах аммиака ушел быстрее, во время стирки можно добавить несколько капель эфирного масла.

Соль

Принцип действия этого метода такой же, как и у соды - если вам нет нужды избавляться от неприятного запаха одежды, а необходимо лишь сделать ее мягкой. Во время стирки насыпьте в отсек для порошка 1-2 ч.л соли и несколько капель эфирного масла. С помощью соли можно смягчить даже толстые махровые полотенца, халаты и другие "тяжелые" вещи.

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