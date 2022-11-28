Такая свеча из подсолнечного масла не требует особых затрат.

На фоне отключений света из-за российских ракетных атак по Украине многие задаются вопросом, чем освещать комнату, если нет фонарика. Отличным вариантом является свеча из картофеля. Однако не все знают, как сделать долго горящую свечу.

УНИАН рассказывает основные принципы изготовления свечи из картофеля и масла. Помимо этого вы узнаете хитрости, благодаря которым поймёте, почему бывают ситуации, когда свеча из картофеля не вышла и не горит. Зная эти тонкости, у вас точно все получится. Помимо этого, в этой статье вы научитесь делать свечу даже без картофеля и узнаете, что такое каганець.

Свеча из картофеля и масла: как сделать простой источник света без особых затрат

Такой лайфхак ещё сотни лет назад придумали наши предки. Свеча из картошки и масла - простой вариант, который может заменить фонарик и точно понравится детям. Главное, не оставляйте свечу без присмотра и не позволяйте малышам самостоятельно ее делать.

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Что нужно для свечи из картофеля:

1 картофелина,

Фитиль - тонкая верёвочка из натуральной ткани или бинта, также можно использовать ватный спонжик,

Подсолнечное масло (лучше брать масло без запаха, желательно, рафинированное),

Емкость - небольшая тарелка из глины или толстого жаропрочного стекла.

Займемся созданием свечи. Срежьте с картошки круглые боковые части, чтобы полученный кусочек уверенно стоял на плоской поверхности. Внутри картошки сделайте небольшое отверстие. В него нужно продеть либо фитиль, либо кусочек ватного спонжа, их нужно заранее пропитать подсолнечным маслом. Важно, чтобы веревочка или вата проходили насквозь. Затем поставьте картофель с продетым фитилем на блюдце, налейте в него масло, чтобы оно дошло практически до края картофеля. Подождите некоторое время, чтобы свечка пропиталась, а затем поджигайте фитиль. Такое "изобретение" будет гореть очень долго.

Свечка без картошки

В простонародье такая свечка называется каганець. Свеча из подсолнечного масла так же долго горит, как и с картофелем. Многие не знают, как сделать каганець в домашних условиях, и думают, что такие "изобретения" уже давно не работают. На самом же деле такие свечи действительно легко сделать и они будут освещать помещение.

Для этого просто возьмите стеклянную банку или глиняную мисочку, заполните емкость подсолнечным маслом и поместите внутрь фитиль. Сейчас можно купить специальный плавающий фитиль с металлической шайбой, которая не тонет. Однако если такого фитиля нет под рукой, просто возьмите хлопковый жгутик.

Помимо этого, вы можете сделать отверстите в металлической крышке и продеть туда фитиль. Так масло будет практически закрытым, а фитиль точно не упадет. Такая свеча практически не дает копоти и неприятного запаха.

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, как сохранять картошку в квартире всю зиму.

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