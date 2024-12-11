Если вы купили "неудачные" мандарины, их легко можно реанимировать.

Сезон мандаринов начинается зимой - люди покупают эти фрукты килограммами, так как они, кроме вкуса, хороши еще и прямой ассоциацией с Новым годом и зимними праздниками. Узнайте, как подсластить мандарины за несколько минут, если они оказались кислыми.

Как кислые мандарины сделать сладкими - лайфхак

Причин, почему мандарины кислые, может быть много - это и определенные сорта, для которых такой вкус совершенно естественный, и слишком ранний сбор урожая, и неподходящие условия произрастания культуры.

Но представьте себе, что вы пришли из магазина домой с пакетом ароматных фруктов, почистили один, попробовали, а мандарины кислые. Что делать? Выбрасывать? Отнюдь - на их вкус можно повлиять. Для этого даже не нужен сахар - если мандарины кислые, используйтеобычную воду.

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Возьмите глубокую миску (ту, в которую поместятся все фрукты) и наполните ее горячей водой так, чтобы терпели руки. Выложите все мандарины, подождите 10 минут. Достаньте фрукты, опустите их в таз или ванну с ледяной водой и оставьте так еще на 5 минут.

Этот простой лайфхак поможет вам самостоятельно исправить вкус приобретенного лакомства, а потом рассказать друзьям, как сделать кислые мандарины сладкими очень быстро и просто, благодаря элементарным законам физики и перепаду температур.

Второй вариант, как подсластить мандарины, если нет возможности заливать воду в одну емкость, потом в другую, перемещать фрукты с места на место - положить их в микроволновку. Секрет прост - вам нужно только сделать несколько надрезов или проколов в мандаринах, разместить фрукты внутри СВЧ печи, поставить таймер на 30 секунд и включить полную мощность.

Когда вы услышите сигнал о завершении работы микроволновки, дождитесь полного остывания плодов, достаньте, почистите и попробуйте их. Готовы поспорить - даже самые кислые мандарины точно станут в несколько раз слаще, а также приобретут интересный запеченный привкус.

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