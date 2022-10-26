Стиральный порошок домашнего приготовления гораздо лучше, чем покупной. Во-первых, он абсолютно натуральный, а значит точно не вызывает аллергии. Во-вторых, в нем можно замачивать или стирать одежду - вручную или в машинке. В-третьих, от использования такого порошка техника не изнашивается, в отличие от "химии" из магазина. УНИАН расскажет, как сделать гель для стирки или сухой порошок.
Ранее мы говорили о том, сколько порошка сыпать в стиральную машину.
Как сделать стиральный порошок из мыла и соды - инструкция
Для приготовления такого порошка вам понадобятся:
- пищевая сода - 500 гр;
- кальцинированная сода - 400 гр;
- хозяйственное мыло;
- эфирное масло.
Натереть на терке хозяйственное мыло, смешать с двумя видами соды, добавить несколько капель любимого эфирного масла. Пересыпать порошок в сухую емкость с плотно закрывающейся крышкой и хранить при комнатной температуре.
Полезный совет: такой порошок можно засыпать не в отсек, а сразу в барабан, а если будете стирать руками, то убрать из рецепта кальцинированную соду.
Также вы можете добавить в самодельный порошок 2 ст.л белого уксуса или лимонной кислоты - компоненты отлично справляется с пятнами, а также препятствуют образованию плесени в стиральной машине.
Как сделать гель для стирки или жидкий порошок
В качестве альтернативы сухому средству вы можете приготовить жидкий порошок. Для этого вам нужно натереть на терке хозяйственное мыло и засыпать его в кастрюлю с 1.5 литрами воды. Помешивать до полного растворения мыла, затем всыпать 1 стакан кальцинированной соды. Как только масса загустеет - убрать с огня, перелить в ведро и добавлять воду, пока объем не достигнет 5 литров. В конце по желанию можно добавить эфирное масло, а затем разлить средство для стирки по бутылками или банкам.