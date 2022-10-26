Что можно использовать вместо стирального порошка в стиральной машине и как его сделать самостоятельно - узнайте в материале УНИАН.

Стиральный порошок домашнего приготовления гораздо лучше, чем покупной. Во-первых, он абсолютно натуральный, а значит точно не вызывает аллергии. Во-вторых, в нем можно замачивать или стирать одежду - вручную или в машинке. В-третьих, от использования такого порошка техника не изнашивается, в отличие от "химии" из магазина. УНИАН расскажет, как сделать гель для стирки или сухой порошок.

Ранее мы говорили о том, сколько порошка сыпать в стиральную машину.

Как сделать стиральный порошок из мыла и соды - инструкция

Для приготовления такого порошка вам понадобятся:

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пищевая сода - 500 гр;

кальцинированная сода - 400 гр;

хозяйственное мыло;

эфирное масло.

Натереть на терке хозяйственное мыло, смешать с двумя видами соды, добавить несколько капель любимого эфирного масла. Пересыпать порошок в сухую емкость с плотно закрывающейся крышкой и хранить при комнатной температуре.

Полезный совет: такой порошок можно засыпать не в отсек, а сразу в барабан, а если будете стирать руками, то убрать из рецепта кальцинированную соду.

Также вы можете добавить в самодельный порошок 2 ст.л белого уксуса или лимонной кислоты - компоненты отлично справляется с пятнами, а также препятствуют образованию плесени в стиральной машине.

Как сделать гель для стирки или жидкий порошок

В качестве альтернативы сухому средству вы можете приготовить жидкий порошок. Для этого вам нужно натереть на терке хозяйственное мыло и засыпать его в кастрюлю с 1.5 литрами воды. Помешивать до полного растворения мыла, затем всыпать 1 стакан кальцинированной соды. Как только масса загустеет - убрать с огня, перелить в ведро и добавлять воду, пока объем не достигнет 5 литров. В конце по желанию можно добавить эфирное масло, а затем разлить средство для стирки по бутылками или банкам.

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