Проверить молоко на наличие посторонних добавок можно с помощью обычных аптечных средств.

Молоко присутствует в ежедневном рационе многих людей, но определить его качество "на глаз" невозможно. Поэтому умельцы придумали несколько способов, как проверить молоко на натуральность. Для этого не нужно обращаться в лабораторию - понадобятся лишь обычные средства из домашней аптечки.

Как проверить домашнее молоко на воду

Чтобы убедиться, что напиток не разведен водой, нужно проверить молоко спиртом.

Для этого смешайте молоко и спирт в соотношении 1:2 и тщательно размешивайте несколько минут. Качественный продукт сразу превратится в хлопья. А если его структура никак не меняется, то к молоку подмешали воду.

Как проверить молоко йодом на наличие крахмала

Крахмал добавляют для увеличения веса продукта. Опасности для здоровья это не несет, но является обманом покупателя.

Выявить крахмал поможет йод. Капните несколько капель в стакан и наблюдайте за цветом смеси. Если жидкость посинеет, то в неё добавляли крахмал, а если останется коричневой, то всё в порядке.

Также есть способ, как проверить молоко на качество без йода. Его можно применять даже на рынке. Нужно набрать напиток в ложку и осторожно подогреть снизу зажигалкой. Если он загустел, то в него точно добавляли крахмал.

Как понять, что молоко хорошее и без примесей

Для длительного хранения в напиток могут подмешивать соду или кислоту. Надежный способ, как проверить молоко на натуральность в домашних условиях, это использование лакмусовых полосок. Их можно купить в аптеке. Окуните бумагу в молоко на пару секунд и посмотрите на цвет. Если бумага покраснеет, то в жидкость добавили кислоту, а если посинеет - соду.

Также есть метод, как проверить молоко уксусом на наличие мела. Им подкрашивают в белый цвет разведенный водой напиток. Влейте в стакан жидкости пару ложек уксуса. Если в смеси появятся пузырьки, как в газировке, то молоко красили мелом.

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