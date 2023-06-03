Даже подобрав правильное средство нужно знать, как наносить Спф правильно.

Когда дни становятся все жарче, а температура растет с каждым днем, самое время озаботиться защитой своей кожи от вредных ультрафиолетовых лучей. Это необходимо, не только чтобы избежать фотостарения кожи, но и защитить ее от агрессивного воздействия солнца и снизить риск возникновения рака кажи.

Какой самый эффективный солнцезащитный крем

СПФ-средства работают за счет физических и химических фильтров в их составе - именно они отвечают за защиту кожи от ультрафиолета в креме.

Если объяснять просто, то первые работают за счет преломления лучей ультрафиолета, а вторые - способны преобразовать "опасные" лучи в безопасные. Физические фильтры остаются на поверхности кожи и легко смываются, тогда как химические - могут проникнуть в верхние слои кожи и работать оттуда. Каждый из этих видов эффективен по-своему, но тут нужно выбирать, исходя из ваших потребностей.

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Что должно быть в составе солнцезащитного крема? Если вы хотите средство с физическими фильтрами, то на упаковке будет zinc oxide или titanium dioxide. Если же химические, то oxybenzone, avobenzone, octisalate, octocrylene, homosalate, octinoxate.

Как правильно выбрать солнцезащитный крем

Остается еще один вопрос: "Как выбрать хороший солнцезащитный крем для лица?", ведь они делятся также по уровню защиты. Если у вас светлая кожа, которая легко краснеет и обгорает, то вам нужная высокая степень защиты - минимум 30-40 SPF. Если вы комфортно загораете, то расслабляться все равно не время - минимальная защита все равно вам понадобится.

Также дополнительно можно обратить внимание и на другие нюансы в составе:

для сухой кожи - гиалуроновая кислота или алоэ;

для жирной - себорегулирующие вещества;

для возрастной - антиоксиданты.

Как правильно мазать Спф на лицо

Перед нанесением крема кожа должна быть чистой и сухой, чтобы по ней равномерно распределялось средства. Как наносить спф на лицо с макияжем?Данное средство способно быть отличной базой под тональный крем, однако есть вариант использование и на макияж - для этого воспользуйтесь СПФом в формате спрея.

Также есть нюанс, как правильно наносить Спф - до крема или после. Эти два средства не рекомендуется сочетать, чтобы не разбавлять эффект защиты от солнца. Самым лучшим вариантом будет найти крем, который уже будет содержать эти фильтры, однако в крайнем случае алгоритм такой: сначала обычный крем и только потом, когда впитается, с СПФ-защитой.

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