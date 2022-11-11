Можно ли стирать бюстгальтер в стиральной машине и как правильно это сделать - узнайте в материале УНИАН.

Считается, что бюстгальтер можно носить три раза, а потом стирать - если делать это реже, но ткани нижнего белья пропитываются запахами и жидкостями, а это уже негигиенично. От такой частой стирки бюстгальтер может потерять форму, поэтому УНИАН рассказывает, как стирать бюстгальтер, чтобы он не деформировался и не потерял привлекательный вид.

Ранее мы говорили о том, как выбрать бюстгальтер, чтобы не прогадать с размером.

Как стирать бюстгальтер с косточками или пуш-апом

Для того, чтобы понять, как стирать бюстгальтер с пуш-апом, надо учитывать, что такие модели, а также те, в которых есть косточки, могут заметно деформироваться в машинке. Именно поэтому для изделий с пуш-апом или косточками нужно приобрести специальный мешок и только в нем стирать белье.

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Как стирать бюстгальтер с поролоном в машинке - инструкция:

застегните все крючки на лифчике;

разделите модели с пуш-апом и модели без него;

сложите белье в специальный мешочек или наволочку;

залейте гелевое средство в специальный отсек;

поставьте режим ручной или деликатной стирки;

включите машинку, установив температуру 40°C.

Для стирки бюстгальтеров лучше использовать именно гелевые моющие средства - обычные порошки не до конца вымываются из тканей, а оставшиеся частички "притягивают" пыль и грязь.

Кроме того, нельзя стирать бюстье светлых оттенков вместе с темными или цветными вещами - рискуете получить окрашенное нижнее белье. Опытные хозяйки не советуют стирать бюстгальтеры с "тяжелыми" вещами - джинсами, кофтами, полотенцами и тд.

Сушить бюстгальтер нужно осторожно, не отжимая его и не выкручивая. Также запрещено оставлять белье на батареях отопления. По окончании стирки рекомендуется достать бюстье, разгладить чашки лифа и бретели, а затем положить на горизонтальную поверхность или развесить на веревке. Вертикально сушить белье нельзя - лямки могут растянуться или на чашках останется некрасивый след от прищепок.

Как стирать бюстгальтер вручную - простые советы

Если вы не хотите стирать белье в машинке или не уверены, что это стоит делать - можно очистить его руками. Технология простая:

налейте в тазик теплую воду;

добавьте гелевое средство для стирки;

замочите бюстгальтер в жидкости на 30 минут;

если есть пятна от пота - добавьте в раствор соду или соль (на 1 л воды - 1 ст.л вещества);

аккуратно руками помните лиф, а лямки протрите губкой;

прополощите бюстье в теплой чистой воде;

оберните белье в махровое полотенце, убирая остатки влаги;

оставьте сушиться на горизонтальной поверхности.

По желанию, вы можете добавить в раствор для замачивания несколько капель эфирного масла - тогда бюстгальтер будет приятно пахнуть. Из-за того, что дорогостоящие модели с кружевом, вышивкой, пайетками или гелевым пуш-апом стирать в машинке нельзя, вариант ручной стирки до сих пор считается наиболее эффективным способом очистки белья.

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