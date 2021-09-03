3 сентября во всем мире отмечается День рождения бюстгальтера

Женская грудь издавна считалась предметом всеобщего восхищения. В зависимости от времени, мода диктовала разные условия: идеалом считалась то "плоская" почти мальчишеская грудь, то, наоборот, пышные формы. Сегодня, в День рождения бюстгальтера, мы расскажем о том, как правильно выбрать себе не только красивое, но и удобное белье.

День рождения бюстгальтера - история праздника

В те времена, когда женщины носили корсеты, некая Мэри Фелпс Якобс решила прекратить это. Она считала, корсеты неудобными и придумала альтернативный вариант. Первая ее модель имела странную конструкцию - два носовых платка и лента.

Женщины отнеслись к такому изобретению скептически и проигнорировали его, продолжая утягивать свою фигуру в корсет. Неизвестно, как бы сложилась судьба начинающего модельера, если бы не муж Мэри, который был сотрудником фирмы по производству корсетов. Он предложил владельцам новинку и они приобрели у Мэри патент на 1500 долларов. В те времена это была внушительная сумма - за 250 долларов можно было купить автомобиль. Случилось это 3 сентября 1914 года, именно поэтому День рождения бюстгальтера мы отмечаем сегодня.

Как выбрать бюстгальтер - простые рекомендации

Для того, чтобы не испытывать дискомфорта от купленного белья, нужно правильно измерить свои объемы. Идеальное белье не принесет вам боли в шее и спине, не будет сдавливать грудь, оставлять следы и заставлять вас мечтать о том, как бы побыстрее избавиться от такого "помощника".

Как определить размер бюстгальтера

Обхватите кожу под грудью так, чтобы сантиметровая лента не врезалась в тело, но и не сползала. Следите, чтобы по всему периметру лента находилась на одном и том же уровне.

Запишите полученные данные и сверьтесь с общепринятой таблицей размеров.

Как выбрать форму чашки

Измерьте объем груди так, чтобы сантиметровая лента находилась на уровне спины сзади и на самом выпирающем месте груди спереди. Помните, что лента не должна болтаться или стягивать кожу. Если у вас ассиметричная грудь, ориентируйтесь на размер той, что больше.

Для того, чтобы выяснить размер чашки бюстгальтера, вычитайте из обхвата груди обхват под грудью. Например:

Обхват груди - 95, обхват под грудью - 80. Вычитаем, получается 15. Это В или С чашка - в зависимости от модели.

Не забывайте о том, что при покупке белья обязательно нужно изучать таблицу размеров конкретного производителя - между собой они могут отличаться.

Как выбрать бюстгальтер на маленькую грудь, обвисшую или ассиметричную

Обладательницы круглой груди стандартных размеров считаются везунчиками - им подходят практически все модели бюстгальтеров. Идеальный вариант - аксессуар на широких бретелях и с косточками.

Коническая грудь (конусовидная) чаще всего встречается у женщин с небольшими объемами. В таком случае стоит выбирать спортивные модели, бюсты в пуш-апом или бандо.

Ассиметричная грудь - распространенное явление, причем, иногда не только по форме, но и по размеру. Девушкам с таким нюансом подойдут модели пуш-ап или контурные лифчики. То же самое касается и тех, у кого грудь обвисшая.

Девушкам с очень маленькой грудью стоит остановить свой выбор на мягких бесшовных бюстгальтерах, моделях с пуш-апом, бандо или контурных вариантах.

Важные рекомендации при выборе модели бюстгальтера

Существует несколько правил, которых стоит придерживаться, если вы хотите, чтобы бюстгальтер визуально приподнимал грудь, хорошо "сидел" на теле и не причинял дискомфорта:

Застегните аксессуар на самый дальний ряд крючков и попробуйте поместить два пальца под застежку - лифчик должен тесно прилегать к телу, но не сдавливать.

Чашки не должны иметь пустоты или болтаться.

Знак того, что объем лифчика выбран правильно - грудь "смотрит" вперед, а не в стороны или вниз.

Бретельки не должны спадать или, наоборот, впиваться в плечи. Подтяните их, чтобы слегка приподнять грудь. Обладательницам большой груди лучше всего выбирать модели с широкими бретелями и поясом.

лучше всего выбирать модели с широкими бретелями и поясом. Поднимите руки и посмотрите на пояс - он должен оставаться на месте и не подниматься вверх.

В заключение хотим напомнить, что бюстгальтер, каким бы он ни был красивым, ни в коем случае не должен натирать кожу или сдавливать грудь. Игнорирование такой ситуации может привести к серьезным проблемам с молочными железами. Что касается ткани - дерматологи рекомендуют выбирать хлопчатобумажное или трикотажное белье.

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Автор: Кристина Кащавцева