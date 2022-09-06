В Украине начался грибной сезон - уже сейчас в лесу можно насобирать целую корзину ароматных лесных даров. Ранее мы писали, какие грибы собирают в сентябре - их разнообразие очень велико. Разберемся, где лучше искать грибы, как складывать их в корзину, и нужно ли срезать ножку.
Как правильно собирать грибы - срезать или выкручивать
Любители лесных грибов часто спорят о том, как правильнее собирать грибы - срезать ножиком или выкручивать ножку. Существует популярный миф о том, что грибы обязательно нужно срезать, иначе можно повредить грибницу и в следующем году гриб на этом месте не вырастет.
На самом деле грибу всё равно, срезаете ли вы его или срываете. Это никак не влияет на его рост. Корень гриба - мицелий - находится под землей, и именно из мицелия гриб разрастается. Поэтому если вы срежете или сорвете гриб над землей, не выкапывая его слишком глубоко, то это никак не навредит грибнице.
Срезать или срывать грибы - это вопрос лишь удобства для грибника. Белые грибы принято срывать, поскольку у них вкусная ножка и её желательно сохранить целой. А пластинчатые грибы удобнее срезать, чтобы сразу проверить срез на червивость.
Где и когда искать грибы
Во влажную погоду и после дождя грибы рекомендуется искать в сухих местах, на холмах, солнечных полянах и на опушках. А в сухую и жаркую погоду грибы наоборот в изобилии растут во влажных местах, в тени деревьев, во мху и в густой траве.
Начинать сбор грибов рекомендуется до восхода солнца или в облачную погоду. Тогда грибы становятся намного заметнее. Найдя один гриб, присядьте возле него и осмотрите окрестности. Большинство грибов растут колониями рядом друг с другом. Не поленитесь заглянуть в высокую траву или под упавшие ветки.
Советы грибникам для удачного сбора грибов
- Ни в коем случае не собирайте незнакомые грибы, в съедобности которых вы не уверены. Ядовитые грибы Украины ранее называл УНИАН.
- Если гриб имеет неприятный запах - не берите его.
- После сбора грибы кладите в корзину шляпками вниз. Так они меньше повредятся при транспортировке.
- Покрытие из мха не снимайте сразу - с ним гриб лучше хранится. Мох лучше очистить прямо перед приготовлением гриба.
- Хрупкие и ломкие грибы, такие как сыроежки и волнушки, лучше хранить отдельно от тяжелых и больших грибов.