Когда нужно собирать грибы осенью и какие можно найти в лесу уже сейчас - узнайте в материале УНИАН.

Грибы - настоящий кладезь белка и питательное лакомство для каждого человека. Их можно купить в магазине или на рынке, но гораздо интереснее - найти в лесу самостоятельно. УНИАН расскажет, какие грибы нужно собирать в сентябре и как отличить каждый вид.

Ранее мы говорили о том, как правильно собирать грибы в лесу.

Какие бывают грибы - классификация

Прежде, чем отправляться в лес на сбор грибов, важно разобраться в их разновидностях и отличиях. Опытные грибники делят этот продукт на четыре типа:

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съедобные - безопасны, можно употреблять даже в сыром виде;

- безопасны, можно употреблять даже в сыром виде; условно-съедобные - сырыми есть нельзя, но можно сушить и вымачивать;

- сырыми есть нельзя, но можно сушить и вымачивать; несъедобные - безопасные, но невкусные;

- безопасные, но невкусные; ядовитые - опасны для жизни из-за большого количества токсинов.

Также грибы делятся на питательные, менее питательные, посредственные и малоценные. Данная классификация, скорее, народная, и присуща тем или иным грибам сугубо индивидуально.

Какие съедобные грибы растут осенью в сентябре

Каждому сезону присущи свои уникальные культуры - их проще найти в тот или иной месяц. Так же точно происходит в сентябре, а в рейтинг популярных сентябрьских грибов попадают всего шесть видов грибов.

Опята

Эти грибы можно найти на пнях или на стволах деревьев, проще всего обнаружить опят в лесной чаще. Шляпка опенка округлая, выпуклая, в диаметре составляет до 8 см, ножка до 15 см в высоту, полая, с кольцом вверху. Цвет гриба - светло-бежевый. Опята растут семьями и любят высокую влажность, поэтому их всегда много в местах поваленных деревьев и опавших листьев.

Маслята

Одни из самых популярных и любимых украинцами грибов, растут они на хорошо освещенных полянах и опушках. У них выпуклая, слизистая шляпка, диаметром 13 см. Цвет варьируется от бурого с желтым отливом до темно-коричневого. Ножка высотой до 10 см, без верхнего кольца. Именно маслята можно варить, жарить, мариновать и заготавливать на зиму.

Ранее мы говорили о том, как приготовить грибы маслята.

Белый гриб

Такой вид грибов считается самым ценным и вкусным, шляпка достигает 45 см в диаметре, цвет с возрастом меняется от оливкового до коричневого. Ножка диаметром до 26 см, с расширением книзу, ровная, с мелкой поверхностной сеточкой. Белый гриб можно готовить как угодно или делать из него зимнюю консервацию. Расти такие грибы могут поодиночке или в группах, в разных типах лесов.

Черный груздь

Это самый крупный сентябрьский гриб, многие используют его для заготовок на зиму. Шляпка гриба - до 32 см в диаметре, цвет - от оливкового до черного (в зависимости от возраста). Высота ножки - до 20 см. Чаще всего, черные грузди обитают в смешанных лесах, где больше всего берез. Такой гриб можно замораживать или консервировать, но сушить не рекомендуется - теряет свои полезные свойства.

Вешенка

Гриб можно обнаружить в лиственных лесах, растет он на деревьях. Примечательно, что появляется вешенка в конце августа и пропадает только ближе к зиме. Опытные грибники советуют срезать вешенки, диаметр шляпок которых не превышает 10 см. Считается, что лучше употреблять в пищу только шляпки, а жесткие ножки выбрасывать, но на самом деле им просто необходима длительная термическая обработка.

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