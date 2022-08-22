Почему украшения темнеют, как их отбелить и чем нельзя чистить серебро - узнайте в материале УНИАН.

Многие мужчины и женщины выбирают для себя украшения из серебра - этот металл более бюджетный, чем золото или платина, и может стать отличным дополнением к любому стилю одежды. Но иногда случается так, что кольца и сережки темнеют - УНИАН готов рассказать, как почистить серебро в домашних условиях и вернуть ему привлекательный внешний вид.

Почему темнеет серебро на шее или пальцах - причины

Чаще всего, любимые украшения теряют первоначальный вид из-за неправильного хранения или ухода за ними. Второй фактор - сера или сероводород, а при воздействии этих веществ серебро покрывается тонкой черной пленкой. Избежать подобного нельзя - сероводород присутствует везде, даже в воздухе.

Иногда причиной потемнения серебра называют и некачественный металл - украшения низкой пробы потемнеют и без воздействия агрессивных факторов окружающей среды. К тому же, обильное потоотделение, регулярный контакт с моющими средствами или бытовой химией также негативно отражаются на состоянии изделий из серебра.

Как отбелить серебро от черноты - проверенные методы

Если вы хотите вернуть привлекательный внешний вид своим любимым сережкам, кольцам или цепочкам, рекомендуем вам воспользоваться бабушкиными советами. Эти средства проверены годами, а потому точно не разочаруют вас.

Как почистить серебро содой и фольгой

Возьмите кастрюлю, налейте в нее воды и поставьте на огонь. Когда закипит, бросьте 2 ст.л соды и полоску алюминиевой фольги. Затем сразу же опустите украшения из серебра, которые нужно почистить. Подождите 15-20 минут, достаньте их и ополосните под проточной водой.

ВАЖНО: ни в коем случае нельзя чистить серебро сухой содой - агрессивный порошок оставит царапины на изделиях, что испортит их внешний вид.

Как почистить серебро перекисью и нашатырем

В чистом виде перекись для очистки серебра использовать нельзя - перекись может отбелить или оставить мутный налет на украшениях, особенно если в сплаве есть другие примеси.

Для того, чтобы процедура очистки была безопасной, сделайте раствор - смешайте в равных пропорциях нашатырь и перекись, налейте в емкость и опустите туда кольца, сережки или цепочку на 20 минут.

Как почистить серебро аммиаком

Данный способ активно использовали наши бабушки - с помощью нашатырного спирта можно было почистить даже столовое серебро. Последуйте их примеру - налейте в емкость воды и добавьте 1 ч.л нашатыря. Поместите в раствор серебряные предметы и оставьте на 30 минут.

Полезный лайфхак: нашатырь подойдет даже для украшений с камнями, особенно, если они помутнели. К тому же, вы можете быть точно уверены, что аммиак не испортит ваши изделия.

Как почистить серебро уксусом

Уксус - хорошая альтернатива нашатырному спирту, поэтому его можно смело использовать для реанимации серебра. Вам нужно налить в глубокую емкость 6% или 9% уксус и оставить в нем украшения на 2 часа. Если вы хотите ускорить действие средства, то можете слегка подогреть его. После этого не забудьте промыть серебро под проточной водой.

Как почистить серебро зубной пастой

Проверенный лайфхак - чистка серебра зубной пастой, причем, обычной, без примесей. Возьмите мягкую зубную щетку, выдавите немного пасты и потрите серебряные изделия, стараясь их не поцарапать.

Если зубной пасты нет, то можно использовать зубной порошок, но это не самый щадящий метод. Вам лучше сделать из него кашицу и чистить только изделия, не представляющие ценности.

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