Идеальная чистота возможна без агрессивных моющих препаратов.

Подоконники, как и оконные рамы, первыми "берут на себя удар" и обрастают слоем грязи. Пыль, дождевая вода, шерсть домашних животных и частички бытового мусора остаются на поверхности. Кроме того, подоконник может пожелтеть от времени. УНИАН расскажет, чем отмыть пластиковый подоконник с первого раза до белоснежного цвета.

Как отмыть подоконник от въевшейся грязи уксусом

Первый вариант, чем можно отмыть пластиковый подоконник - это уксус. Универсальное многозадачное средство, которое отлично себя показало не только во время готовки, но и при генеральной уборке в квартире. Все, что нужно сделать - это смешать уксус с водой в пропорции 1:1, смочить в этом растворе тряпку, расстелить на подоконнике и оставить на 15 минут. За это время уксус воздействует на все въевшиеся пятна грязи, а также успеет осветлить желтизну. В конце вам нужно будет только убрать тряпку, промыть водой подоконник и протереть насухо.

Как отбелить пластиковый подоконник содой

Второй проверенный многими хозяйками вариант - это обыкновенная пищевая сода. Перед тем как отмыть пластиковый подоконник от пятен этим средством, желательно вымыть окна и рамы, иначе вся грязь с них все равно будет падать на чистую поверхность.

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Возьмите порошок соды, смешайте его с водой так, чтобы получилась густая каша, по консистенции напоминающая сметану высокой жирности. Нанесите смесь на пятна густым слоем (можно смазать весь подоконник), накройте пищевой пленкой. Через 10-15 минут потрите подоконник зубной щеткой или влажной мягкой губкой и вытрите насухо.

Как отмыть пластиковый подоконник от желтизны лимонной кислотой

Третий вариант, чем можно отмыть подоконник - это пищевая лимонная кислота, которая точно есть в шкафчике каждого второго жителя нашей страны. Прелесть гранул в том, что они способны отмыть и грязь, и желтые пятна и даже йод, если вы случайно разлили его на подоконник.

Для приготовления средства нужно растворить 1 пакетик лимонной кислоты в половине стакана горячей воды. Смочить в этой жидкости тряпку, расстелить на подоконнике и оставить на 10 минут. Потом убрать тряпку, окунуть в раствор мягкую губку и тщательно почистить проблемные места. В конце подоконник вытереть насухо.

Полезный лайфхак: усилить в 2 раза действие соды или лимонной кислоты можно, если добавить в воду 1 ст.л уксуса.

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