Для этого метода даже не придется тратить деньги.

Уборка определенно не входит в список самых приятных дел по дому, если вы не из тех, кто получает удовольствие от медитативной работы и наведения порядка. Однако чистый дом с вымытой посудой значительно снижает уровень стресса и чудесно влияет на благополучие.

Ранее УНИАН сообщал, как отмыть духовку от старого жира и грязи.

Королева чистоты Линси Кромби рассказала Mirror, как отмыть кастрюлю от старого жира без проблем и нервов.

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Как очистить кастрюлю от жира снаружи и внутри - лайфхак

Линси Кромби уверяет, что активно использует для уборки дома чайные пакетики. По ее словам, это отличный способ как очистить грязные кастрюли, кухонные приборы, придать блеск деревянной мебели или обезжирить поверхности.

"Я люблю убираться с помощью чайных пакетиков. Они хороши для очистки грязной кухонной утвари или, если вы хотите почистить духовку, а противень у вас грязный, просто положите пару чайных пакетиков в горячую воду и оставьте на весь день, если хотите — идите на работу, приходите домой и позвольте чаю сделать уборку за вас", — говорит эксперт.

Она отмечает, что не обязательно использовать для этих целей новый чайный пакетик. Можно заварить себе чай, а затем использованный пакетик поместить в грязную кастрюлю.

Как объяснила Кромби, танины в составе чая срабатывают как натуральный очиститель. Именно по этой причине чайные пакетики могут стать спасением в том, как очистить кастрюлю от жира.

"Люди раньше чистили чайными листьями, это такая старая школьная штука. Вы также можете чистить зеркала. Просто сделайте очень-очень слабый чайный раствор и протрите им свои зеркала. Это потрясающе", - говорит Линси.

Ранее она уже советовала этот способ в Instagram, назвав его одним з любимых лайфхаков.

Как отмыть грязные кастрюли этим способом:

наполните посуду водой;

поставьте туда чайный пакетик;

наблюдайте, как танины расщепляют жир и прилипшую еду.

Подписчики Линси в соцсетях также нахваливают этот метод.

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