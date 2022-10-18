Ответы на самые частые вопросы о сладком нектаре вы узнаете в материале УНИАН.

Мед - очень полезный и вкусный продукт, который есть практически в каждом доме. Он имеет длительный срок хранения, однако для этого необходимо соблюдать ряд правил.

УНИАН ответил на частые вопросы о том, что означает расслоение меда и как не ошибиться в выборе хорошего продукта.

Признаки качественного меда

Существует несколько способов, как отличить настоящий мед от подделки. Рассмотрим основные из них:

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консистенция меда должна быть однородной;

продукт должен быть "текучим". Это можно проверить в домашних условиях. Например, зачерпнуть мед ложкой и посмотреть, как он будет стекать. Качественный мед тянется плавно и ровно.

настоящий мед вызывает незначительное першение в горле;

имеет легкий запах цветов.

Образование пены или пузырьков

Разберемся, почему в банке с медом сверху пена. Иногда это может вызвать мысли о том, что продукт испортился или засох. Однако это не так. Зачастую образование такой пены говорит о том, что мед натурален и богат на глюкозу - она и кристаллизуется на верхушке банки.

Обычно она появляется на подсолнуховом, майском и летних сортах меда. Эксперты говорят, что вызвать это искусственно практически невозможно.

О чем говорит расслоение меда

Зачастую этот процесс можно объяснить тем, что разные сорта меда имеют одинаковые пропорции глюкозы и фруктозы. Это абсолютно нормально и не должно вызывать беспокойств.

Есть и другие объяснения этому процессу. Например, расслаиваться может незрелый мед, который выкачали слишком рано. Также некоторые производители нагревают мед, чтобы облегчить себе процесс разлива продукта. По этой же причине он может вытекать из банки.

Еще одной естественной причиной может быть то, что в купленном меде есть нектары различных растений.

Однако в одном из случаев расслоение меда означает, что его неправильно хранят. В идеале этот продукт нужно хранить в темном помещении при температуре не ниже 5 °C и не выше 18 °C. Также лучше избегать помещений с высокой влажностью.

Также расслоение может свидетельствовать о том, что вы приобрели фальсифицированный мед. Недобросовестные продавцы могли добавить в него муку, крахмал или сахарный сироп, чтобы увеличить объем, вид и улучшить вкусовые качества продукта.

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