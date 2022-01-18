Как открыть вино ножом, ботинком или даже с помощью кастрюли - узнайте на УНИАН.

Рано или поздно любая девушка сталкивается с ситуацией, когда заветный атрибут праздника, соблазнительно манящий виноградным букетом и непредсказуемыми поступками, попросту нечем открыть. Дивный напиток, превращающий женщину в императрицу, тоскливо ждет своего часа в заточении равнодушно-холодного стекла.

УНИАН подскажет, как открыть вино девушке, если под рукой не оказалось штопора, и начать праздник жизни без поисков красного дня календаря.

Ранее мы говорили о том, как приготовить глинтвейн.

Как открыть вино без штопора - 5 вариантов

Используйте нож

Возьмите острый кухонный нож, вверните его в пробку на 1 см и вращательными движениями вытащите пробку наружу. Можно поддеть ее лишь слегка, а остальную часть достать руками. Лучше всего для таких манипуляций брать нож с зазубренным лезвием. Второй вариант - поддеть пробку ближе к краю горлышка и вытаскивать ее, используя палец, как опору.

По той же технологии можно взять ключи, но обязательно - с узким заостренным концом.

Нагрейте бутылку

Достаньте из шкафа кастрюлю, налейте в нее воды и поставьте на огонь. Положите бутылку вовнутрь и ждите, пока она нагреется. Из-за высоких температур пробка должна вылететь сама или слегка выйти из бутылки, затем ее можно будет извлечь пальцами. Единственный минус такого способа - вместо прохладного вина вы получите глинтвейн, что зимой не так уж плохо.

Читайте такжеКакой алкоголь лучше пить: сколько спиртное выходит из организма и когда садиться за рульОберните полотенцем

Еще один проверенный метод - взять полотенце и обернуть им дно бутылки. Далее начинайте легко стучать тыльной стороной винной емкости по стене до тех пор, пока пробка не выскочит. Будьте осторожны: перестараетесь - разобьете бутылку.

Разуйтесь

Альтернатива полотенцу - обычный ботинок. Поставьте бутылку в ботинок или сапог дном вниз, а затем настойчиво, но без фанатизма, ударьте каблуком о стену, придерживая бутылку. С каждым ударом пробка будет всё сильнее вылетать из горлышка. Когда она выйдет наполовину, можно достать ее руками.

Вооружитесь плоскогубцами

Этот способ, кстати, считается одним из самых быстрых и безопасных. Вам нужно будет приложить усилия, но если женщина может "и коня на скаку, и в горящую избу", то с бутылкой вина уж точно справится.

Возьмите саморез или шуруп и вверните его руками в пробку, оставляя несколько миллиметров. Захватите плоскогубцами шляпку и вытащите саморез вверх. Вместо плоскогубцев можно использовать гвоздодер.

Важный нюанс: такой вариант не стоит брать во внимание, если у вас выдержанное вино с рыхлой пробкой, иначе она рассыпется от давления.

Вас также могут заинтересовать новости: