Как снять толстый слой накипи с чайника и не потратить на это ни копейки - узнайте в материале УНИАН.

Многие хозяйки сталкиваются с образованием накипи на чайниках. УНИАН расскажет, что лучше всего растворяет накипь за считанные минуты и как легко это сделать в домашних условиях.

Как очистить электрочайник от накипи лимонной кислотой - советы

10-15 грамм лимонной кислоты нужно растворить в холодной воде (1 литр). После того как кристаллы растанут, включите чайник до полного закипания. Затем подождите 30 минут, и можете сливать воду.

Чтобы избавиться от запаха лимонной кислоты и полностью очистить чайник, стоит еще несколько раз вскипятить воду и слить ее.

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Как очистить электрочайник от накипи содой - рецепт

В данном случае вам нужно изначально вскипятить чайник и только потом добавлять соду. На литр воды вам понадобится три чайные ложки соды. Тщательно перемешайте, а затем оставьте на 10 минут.

После этого еще раз вскипятите воду, а после тщательно промойте чайник. Данный метод позволит вам очистить от накипи не только электрочайник, но и обычный металлический.

Как очистить чайник уксусом - бабушкин метод

Чтобы очистить чайник уксусом, вам нужно 100 мл раствора смешать с литром воды. При этом лучше добавить каплю моющего средства для посуды, чтобы убить неприятный запах. Тщательно перемешайте все и налейте смесь в чайник.

Затем вскипятите эту смесь и оставьте чайник до полного остывания. Также вам понадобятся спонжики, чтобы идеально вытереть чайник от накипи. После завершения этого этапа хорошенько промойте чайник под проточной водой. Повторите эту манипуляцию 2-3 раза.

Напомним, как очистить кастрюлю снаружи от нагара и жира.

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