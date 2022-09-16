Как быстро очистить кастрюли и сковородки - советы / depositphotos.com

Опытные хозяйки говорят, что перед тем, как приниматься за очистку кастрюли, важно понять, из какого материала она сделана. Помните, что соль вредна для нержавейки, кислоту нельзя использовать для эмали, а соду - для алюминия. Любые антипригарные покрытия не приемлют абразивных веществ.

УНИАН расскажет,  как очистить кастрюлю от гари и не испортить кухонную утварь.

Ранее мы говорили о том, как легко очистить сковороду от жира и нагара.

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Как очистить пригоревшую кастрюлю содой и уксусом

Первый способ - соединение уксуса и соды, которым можно чистить все виды кастрюль, кроме алюминиевой без антипригарного покрытия или эмали. Вам нужно:

  • развести воду и 9% уксус в пропорции 1:1 и довести до кипения;
  • снять кастрюлю с огня, добавить 2 ч.л соды, оставить на 20-30 минут.

Вы увидите, как нагар размягчается - его можно будет соскоблить лопаткой или потереть губкой. В конце останется только промыть кастрюлю под проточной водой. 

Если вы хотите отмыть старые и слишком грязные кастрюли, то их нужно поставить в кастрюлю большего объема, налить раствор в нее и кипятить вместе с грязной 1-2 часа.

Как очистить пригоревшую кастрюлю снаружи хозяйственным мылом

Этот способ подходит для ситуаций, когда кастрюли покрываются множеством слоев жира и нагара, а отмыть их уже не представляется возможным. Старый советский трюк поможет вам в этом случае. Инструкция простая:

  • положить грязную кастрюлю в большую кастрюлю или ведро, наполнить водой, довести до кипения;
  • натереть на терке хозяйственное мыло;
  • когда вода закипит, добавить мыло, 1 стакан силикатного клея и 1\3 упаковки соды.

Полученную смесь нужно кипятить 30-60 минут (в зависимости от степени загрязнения), а затем вымыть как обычно.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю солью - рецепт

Если у вас чугунная емкость, казан или эмалированная кастрюля, то соль - лучший очиститель для них. Она прекрасно впитывает жир и быстро счищает нагар с кухонной утвари. УНИАН предлагает такую технологию использования соли:

  • засыпать 1\3 пачки соли на дно кастрюли и тщательно потереть бумажным полотенцем, смоченным в жидкости для мытья посуды;
  • ополоснуть кастрюлю под проточной водой.

Кастрюли, которые сильно подгорели, лучше чистить крупной солью. Если нагар образовался внутри, то сделайте солевой раствор (на 1л. воды 5-6 ст.л соли) и прокипятите его 30-40 минут.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю уксусом - советы

С помощью уксуса можно очистить не только нагар, но и накипь, однако, учитывайте, что эмалированные кастрюли таким образом лучше не мыть. Итак, для того, чтобы привести кухонную утварь в порядок, следуйте инструкции:

  • залить дно кастрюли 9% уксусом и выждать 2-3 часа;
  • когда нагар будет размягчаться, осторожно соскабливайте его лопаткой.

В конце вам останется лишь вымыть кастрюлю обычным способом несколько раз, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю лимонной кислотой - технология

В случае, если у вас дома нет ни уксуса, ни соды, ни хозяйственного мыла, можно воспользоваться лимонной кислотой. Помните о том, что такой метод не подойдет, если кастрюля эмалированная. Рецепт очищения кухонной утвари простой:

  • вскипятить в кастрюле воду, а затем добавить 2 ст.л лимонной кислоты;
  • кипятить раствор 15-20 минут и соскабливать нагар лопаткой.

В итоге вам останется лишь вымыть кастрюлю обычным способом с моющим средством.

ВАЖНО: если вы испробовали все указанные варианты и ни один не помог, значит, придется покупать специальные жироудалители - химические средства, которые удаляют застарелые загрязнения с кастрюль.

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