Чем можно очистить кастрюлю внутри и снаружи, не истратив последние деньги - узнайте в материале УНИАН.

Опытные хозяйки говорят, что перед тем, как приниматься за очистку кастрюли, важно понять, из какого материала она сделана. Помните, что соль вредна для нержавейки, кислоту нельзя использовать для эмали, а соду - для алюминия. Любые антипригарные покрытия не приемлют абразивных веществ.

УНИАН расскажет, как очистить кастрюлю от гари и не испортить кухонную утварь.

Ранее мы говорили о том, как легко очистить сковороду от жира и нагара.

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Как очистить пригоревшую кастрюлю содой и уксусом

Первый способ - соединение уксуса и соды, которым можно чистить все виды кастрюль, кроме алюминиевой без антипригарного покрытия или эмали. Вам нужно:

развести воду и 9% уксус в пропорции 1:1 и довести до кипения;

снять кастрюлю с огня, добавить 2 ч.л соды, оставить на 20-30 минут.

Вы увидите, как нагар размягчается - его можно будет соскоблить лопаткой или потереть губкой. В конце останется только промыть кастрюлю под проточной водой.

Если вы хотите отмыть старые и слишком грязные кастрюли, то их нужно поставить в кастрюлю большего объема, налить раствор в нее и кипятить вместе с грязной 1-2 часа.

Как очистить пригоревшую кастрюлю снаружи хозяйственным мылом

Этот способ подходит для ситуаций, когда кастрюли покрываются множеством слоев жира и нагара, а отмыть их уже не представляется возможным. Старый советский трюк поможет вам в этом случае. Инструкция простая:

положить грязную кастрюлю в большую кастрюлю или ведро, наполнить водой, довести до кипения;

натереть на терке хозяйственное мыло;

когда вода закипит, добавить мыло, 1 стакан силикатного клея и 1\3 упаковки соды.

Полученную смесь нужно кипятить 30-60 минут (в зависимости от степени загрязнения), а затем вымыть как обычно.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю солью - рецепт

Если у вас чугунная емкость, казан или эмалированная кастрюля, то соль - лучший очиститель для них. Она прекрасно впитывает жир и быстро счищает нагар с кухонной утвари. УНИАН предлагает такую технологию использования соли:

засыпать 1\3 пачки соли на дно кастрюли и тщательно потереть бумажным полотенцем, смоченным в жидкости для мытья посуды;

ополоснуть кастрюлю под проточной водой.

Кастрюли, которые сильно подгорели, лучше чистить крупной солью. Если нагар образовался внутри, то сделайте солевой раствор (на 1л. воды 5-6 ст.л соли) и прокипятите его 30-40 минут.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю уксусом - советы

С помощью уксуса можно очистить не только нагар, но и накипь, однако, учитывайте, что эмалированные кастрюли таким образом лучше не мыть. Итак, для того, чтобы привести кухонную утварь в порядок, следуйте инструкции:

залить дно кастрюли 9% уксусом и выждать 2-3 часа;

когда нагар будет размягчаться, осторожно соскабливайте его лопаткой.

В конце вам останется лишь вымыть кастрюлю обычным способом несколько раз, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю лимонной кислотой - технология

В случае, если у вас дома нет ни уксуса, ни соды, ни хозяйственного мыла, можно воспользоваться лимонной кислотой. Помните о том, что такой метод не подойдет, если кастрюля эмалированная. Рецепт очищения кухонной утвари простой:

вскипятить в кастрюле воду, а затем добавить 2 ст.л лимонной кислоты;

кипятить раствор 15-20 минут и соскабливать нагар лопаткой.

В итоге вам останется лишь вымыть кастрюлю обычным способом с моющим средством.

ВАЖНО: если вы испробовали все указанные варианты и ни один не помог, значит, придется покупать специальные жироудалители - химические средства, которые удаляют застарелые загрязнения с кастрюль.

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