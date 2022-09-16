Опытные хозяйки говорят, что перед тем, как приниматься за очистку кастрюли, важно понять, из какого материала она сделана. Помните, что соль вредна для нержавейки, кислоту нельзя использовать для эмали, а соду - для алюминия. Любые антипригарные покрытия не приемлют абразивных веществ.
УНИАН расскажет, как очистить кастрюлю от гари и не испортить кухонную утварь.
- Как очистить пригоревшую кастрюлю содой и уксусом
- Как очистить пригоревшую кастрюлю снаружи хозяйственным мылом
- Как отмыть пригоревшую кастрюлю солью - рецепт
- Как отмыть пригоревшую кастрюлю уксусом - советы
- Как отмыть пригоревшую кастрюлю лимонной кислотой - технология
Ранее мы говорили о том, как легко очистить сковороду от жира и нагара.
Как очистить пригоревшую кастрюлю содой и уксусом
Первый способ - соединение уксуса и соды, которым можно чистить все виды кастрюль, кроме алюминиевой без антипригарного покрытия или эмали. Вам нужно:
- развести воду и 9% уксус в пропорции 1:1 и довести до кипения;
- снять кастрюлю с огня, добавить 2 ч.л соды, оставить на 20-30 минут.
Вы увидите, как нагар размягчается - его можно будет соскоблить лопаткой или потереть губкой. В конце останется только промыть кастрюлю под проточной водой.
Если вы хотите отмыть старые и слишком грязные кастрюли, то их нужно поставить в кастрюлю большего объема, налить раствор в нее и кипятить вместе с грязной 1-2 часа.
Как очистить пригоревшую кастрюлю снаружи хозяйственным мылом
Этот способ подходит для ситуаций, когда кастрюли покрываются множеством слоев жира и нагара, а отмыть их уже не представляется возможным. Старый советский трюк поможет вам в этом случае. Инструкция простая:
- положить грязную кастрюлю в большую кастрюлю или ведро, наполнить водой, довести до кипения;
- натереть на терке хозяйственное мыло;
- когда вода закипит, добавить мыло, 1 стакан силикатного клея и 1\3 упаковки соды.
Полученную смесь нужно кипятить 30-60 минут (в зависимости от степени загрязнения), а затем вымыть как обычно.
Как отмыть пригоревшую кастрюлю солью - рецепт
Если у вас чугунная емкость, казан или эмалированная кастрюля, то соль - лучший очиститель для них. Она прекрасно впитывает жир и быстро счищает нагар с кухонной утвари. УНИАН предлагает такую технологию использования соли:
- засыпать 1\3 пачки соли на дно кастрюли и тщательно потереть бумажным полотенцем, смоченным в жидкости для мытья посуды;
- ополоснуть кастрюлю под проточной водой.
Кастрюли, которые сильно подгорели, лучше чистить крупной солью. Если нагар образовался внутри, то сделайте солевой раствор (на 1л. воды 5-6 ст.л соли) и прокипятите его 30-40 минут.
Как отмыть пригоревшую кастрюлю уксусом - советы
С помощью уксуса можно очистить не только нагар, но и накипь, однако, учитывайте, что эмалированные кастрюли таким образом лучше не мыть. Итак, для того, чтобы привести кухонную утварь в порядок, следуйте инструкции:
- залить дно кастрюли 9% уксусом и выждать 2-3 часа;
- когда нагар будет размягчаться, осторожно соскабливайте его лопаткой.
В конце вам останется лишь вымыть кастрюлю обычным способом несколько раз, чтобы избавиться от запаха уксуса.
Как отмыть пригоревшую кастрюлю лимонной кислотой - технология
В случае, если у вас дома нет ни уксуса, ни соды, ни хозяйственного мыла, можно воспользоваться лимонной кислотой. Помните о том, что такой метод не подойдет, если кастрюля эмалированная. Рецепт очищения кухонной утвари простой:
- вскипятить в кастрюле воду, а затем добавить 2 ст.л лимонной кислоты;
- кипятить раствор 15-20 минут и соскабливать нагар лопаткой.
В итоге вам останется лишь вымыть кастрюлю обычным способом с моющим средством.
ВАЖНО: если вы испробовали все указанные варианты и ни один не помог, значит, придется покупать специальные жироудалители - химические средства, которые удаляют застарелые загрязнения с кастрюль.