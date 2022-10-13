Учитывая нынешние обстоятельства и угрозу обстрела важных энергетических объектов со стороны РФ, вопрос того, как согреться зимой в квартире без отопления, довольно актуален.

Рассказываем о пяти действенных советах как согреться зимой в квартире без отопления.

Утепление окон и щелей

Если у вас деревянные старые окна, то через них всегда очень задувает. Их нужно заклеить. Наиболее эффективный метод - это поролон и бумага. В большие щели вы закладываете кусочки поролона, а сверху закрываете специальной бумагой для окон или скотчем. Такие простые действия избавят вас от мелких щелей, через которые очень быстро выходит тепло из помещения.

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Теплоотражающий экран между батареей и стеной

Говоря о том, как сделать тепло в квартире, нельзя забывать о специальных фольгированных экранах. Они ставятся за батарею и отражают тепло. Таким образом оно практически не выходит в никуда в конкретном месте. Чаще всего такие фольгированные экраны ставят за батареей и за трубами, которые являются источником тепла.

Утепление поверхностей

Это еще один действенный метод как легче пережить зиму. Речь идет о коврах и подстилках, которыми лучше закрыть все поверхности. Текстиль, которым вы накроете пол, стулья, стены поможет сохранить тепло. Это же решение является и ответом на вопрос как сделать комнату теплее без обогревателя - если комната небольшая, туда лучше занести как можно больше мебели и покрыть все поверхности текстильными подстилками.

Тепло от кухонных приборов

Это также помогает. Например, если вы готовите что-то на плите на кухне, то там на какой-то промежуток времени тепло будет накапливаться. Однако помните о правилах безопасности и не оставляйте приборы включенными надолго без присмотра. Это может стать причиной пожара!

Грелки

Как сделать теплый дом без отопления? Это практически невозможно, но вот есть определенные точечные методы обогрева. Например, можно сделать грелку с горячей водой. Если под рукой грелки нет, то вас выручат пластиковые бутылки с теплой водой. Также не забывайте о своевременном полноценном питании и горячем чае.

Отметим, что температура в доме без отопления может опускаться до рекордно низких градусов, поэтому спать лучше одетыми. Наиболее идеальный вариант - приобрести термобелье.

Напомним, что в квартире больше всего мотает свет.

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