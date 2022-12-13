Год Водяного Кролика может принести приятные сюрпризы, нужно лишь правильно его встретить.

Уже скоро наступит Новый год 2023, который пройдет под знаком Водяного Кролика. Многие уже задумываются о праздничной елке, однако не все знают, что наряжать новогоднее деревце стоит осознанно. Ведь если вы правильно украсите ель, то призовете в свой дом счастье и деньги.

В этой статье вы узнаете, как украсить елку, чтобы привлечь удачу и деньги, а также каким цветом должны быть игрушки на елке 2023. Оказывается, Водяной Кролик любит определенные цвета и совершенно не терпит слишком яркие и неоновые украшения.

Новый год 2023 - какие цвета выбрать для елки

Водяной Кролик любит натуральные цвета, которые схожи с цветом соломы или веток. Потому вы можете украсить елку деревянными игрушками или выбрать сдержанный однотонный декор.

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Однако, если вы любите более яркие украшения, не стоит огорчаться. Кролик довольно "сговорчив", он оценит игрушки голубых и синих оттенков, украшения пепельного или золотого цвета, шарики с оттенками мяты, фисташки, нежной зелени. Не стоит бояться игрушек желтого и бежевого цветов.

Однако размышляя о том, как украсить елку 2023 цвета, вам стоит четко продумать все детали, чтобы она была в едином дизайне. К примеру, если вам нравится синий цвет, выберите шары именно таких оттенков и не добавляйте яркие игрушки красного цвета, ведь это будет выглядеть наляписто.

Помимо этого, Кролик очень любит черный цвет. На самом деле это открывает большое пространство для креатива. Вы можете показать свой вкус и чувство стиля, если украсите ель темными шарами и добавите немного золотых игрушек. Также вы можете обратить внимание на украшения фиолетовых или розовых оттенков - такие цвета понравятся Кролику.

Как нарядить елку на удачу и деньги - призываем счастье в дом

Процесс украшения ели и развешивания игрушек - настоящее волшебство. Лучше всего наряжать елку 2023 вместе со всей своей семьей. Не стоит приглашать дальних знакомых и украшать дерево с коллегами или товарищами. Доверьте этот процесс самым близким.

Перед тем, как начать развешивать игрушки и гирлянды, разложите все украшения и заранее продумайте план. Стоит заранее понимать, как украсить елку, чтобы привлечь удачу и везение, ведь есть игрушки, которые отпугнут счастье на весь год. Кролик не любит хищных животных. Откажитесь от игрушек в виде тигров, медведей, змей и даже сов, ведь все они могут обидеть Кролика.

Начинать наряжать елку стоит с верхушки, так вы "захватите" позитивную энергию космоса и сможете распределить ее по всему дереву, до самого низа.

Во время украшения елки нужно запомнить, какую игрушку вы повесите первой. Она станет символом и талисманом всего 2023 года. В январе, когда вы решите убрать ель, эту игрушку нужно будет снять последней и не прятать в ящик с остальными украшениями. Ее можно будет повесить у кровати, так как в ней сохранится вся позитивная и праздничная энергия.

Если вы не знаете, как нарядить елку, чтобы привлечь деньги, то в первую очередь откажитесь от стереотипов. Не стоит вешать купюры или монетки. Это совсем не понравится Кролику. Вместо этого лучше сделайте несколько игрушек из соломы и древесины, символ 2023 года оценит такие поделки и щедро одарит вас деньгами. Для привлечения денег также подойдут игрушки с изображениями Кролика или моркови.

Чтобы привлечь удачу и благосклонность главного зверька 2023 года, украсьте елку и квартиру неяркими гирляндами. Кролик не любят слишком агрессивного мерцания, это его отпугнет. Потому думая о том, как нарядить елку на удачу, представьте пугливого зверька и определите, что может его встревожить.

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, как сделать рождественский венок на двери и оригинально украсить свой дом.

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