УНИАН разбирался, из чего делают новогодний венок, как его сделать дома своими руками и чем можно заменить рождественский венок.

Все помнят чудесные венки из еловых веток на дверях американских домов в рождественских фильмах. Такой венок смотрится очень празднично и в то же время элегантно, а его наличие создает праздничное настроение.

Из чего делают рождественские венки

Традиционно, рождественские или новогодние венки делают из еловых веток и шишек. Именно такие венки на дверях можно увидеть в новогодних фильмах.

Если проявить смекалку, то сделать рождественский венок можно из различных материалов – лент, мишуры, елочных шаров, из бумаги, из сушеных апельсинов, конфет, из живых цветов и мха и других материалов.

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Как сделать венок из веток

Разберем классический вариант – венок из веток. Он естественнен, долго сохраняет свой внешний вид и приятно пахнет елью.

Что нужно:

ивовые прутья или объемная основа, например из пенопласта;

проволока;

секатор;

еловые ветки;

нитки;

клеевой пистолет;

шишки или новогодние украшения на ваш вкус.

Как сделать новогодний венок на дверь своими руками

Если решили делать венок не на готовой основе, а сделать ее самостоятельно из ивовых прутьев, то их нужно скрутить в кольцо и обмотать проволокой. Секатором необходимо разрезать крупные еловые ветки на более мелкие. Полученные ветки необходимо прикрепить к основе с помощью проволоки. Чтобы ветки не торчали их можно обмотать нитками. Теперь можно приступать к украшению венка. Выбранные украшения можно приклеить или прикрутить проволокой.

Новогодний венок из мишуры своими руками

Еще один легкий и красивый вариант венка – новогодний венок из мишуры. Он смотрится очень красиво и сделать его проще, чем из натуральных веток.

Что нужно:

основа из пенопласта или картона;

карандаш;

мишура;

скотч;

клеевой пистолет, леска или нитки;

любые новогодние украшения.

Как сделать новогодний венок из мишуры своими руками

Основу можно купить в магазине или же вырезать из картона. Для этого необходимо расчертить круг нужной величины на плотном картоне и вырезать его. Поверх основы намотайте мишуру, понравившегося цвета, так, чтобы венок был пушистым и не проглядывала основа. Кстати, основу можно сначала обмотать подходящей по цвету тканью Закрепите мишуру на основе скотчем или булавками. Выбранные украшения необходимо прикрепить с помощью клея, лески или ниток.

Кстати, основой может послужить и тонкая вешалка. Ей необходимо придать круглую форму. Взять пушистую мишуру и обклеить полученный из вешалки круг, а дальше украшать на свое усмотрение.

Чем заменить новогодний венок

Если покупать рождественский венок не хочется, а делать его нет желания, но украсить дверь очень хочется, то новогодний венок можно заменить:

украшение в виде коньков;

большим бантом на входной двери;

объемными новогодними наклейками;

снежинками;

елочными игрушками. Если оформить их в рамку, то будет выглядеть очень оригинально;

новогодним носком. Все привыкли видеть это украшение в доме, но большой носок прекрасно смотрится и на входной двери. Его можно украсить елочными игрушками, бусами или лентами.

Интересным украшением двери послужит гирлянда. Кстати, россыпью лампочек можно украсить дверной проем, что будет выглядеть необычно. Также гирляндой можно дополнить другое украшение.

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