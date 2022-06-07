Окрашивание волос в домашних условиях требует внимательность и точного следования инструкциям.

Во время войны не у всех есть деньги и время на поход в парикмахерскую. Однако сделать себе красивое окрашивание не хуже профессионального можно самостоятельно, если придерживаться инструкции.

Помните, что если на голове есть раны, ссадины или другие повреждения, то красить волосы нельзя. Также окрашивание нужно отложить на две недели, если делали химическую завивку, или минимум на 2 месяца, если красились хной. Окрашивать лучше грязные волосы - на них краска ложится лучше.

Ранее УНИАН составил лунный календарь стрижек на июнь с удачными датами для окрашивания.

Что вам понадобится для окрашивания волос

Перед окрашиванием приготовьте все необходимые инструменты.

Краска для волос. Для коротких волос хватит одной упаковки, для волос до плеч и длиннее - минимум 2 упаковки.

Гребешок с мелкими зубчиками.

Кисть для нанесения краски (можно заменить ненужной зубной щеткой).

Стеклянная или пластиковая миска для смешивания краски (но не железная).

Пластиковые зажимы или заколки для волос.

Перчатки.

Жирный крем для кожи.

Как покрасить волосы дома: пошаговая инструкция

Если вы впервые краситесь определенной маркой краски, проведите тест на аллергию. Нанесите на кожу по капле краски и окислителя и оставьте на 15 минут. Если на коже не было покраснения и зуда - можно приступать к окрашиванию. Нанесите на лоб, уши и кожу под линией волос жирный крем, чтобы эти участки не окрасились. Подготовьте краску, следуя инструкции в упаковке. Чаще всего для этого нужно смешать краску с окислителем и оставить на 5 минут. Не отклоняйтесь от инструкции. Если волосы уже были окрашены ранее, сначала краску нужно нанести кисточкой на отросшие корни волос по всей длине. Начните со лба, продвигайтесь к вискам и закончите затылком. Окрасьте остальную часть волос. Для этого возьмите тонкую прядь волос, нанесите краску по всей длине волос и откиньте прядь на макушку, чтобы не мешала. Также прядь можно закрепить на макушке заколкой. Начните окрашивание с левого или правого края головы. Сначала окрасьте все верхние пряди, а затем волосы с затылка. Оставшуюся краску распределите по всей длине волос. Не оставляйте краску "на потом" - её нельзя использовать повторно. Прокрашенные волосы соберите в пучок. Накрывать голову пакетом необязательно - это сушит волосы. Смойте краску через указанное в инструкции время. Держать краску дольше нужного времени нельзя. Это серьезно вредит волосам. Смойте краску с волос и вымойте голову шампунем. Высушить волосы лучше не феном, а естественным образом.

Вас также могут заинтересовать новости: