Лунный календарь стрижек на июнь подскажет вам, когда стоит стричь и красить волосы в июне, а когда лучше отложить поход в парикмахерскую.

Здоровье и состояние людских волос зависит от многих вещей, в том числе и от фазы Луны. Издавна людьми замечено, что в некоторые дни лунного календаря наши волосы истончаются и сильнее выпадают, а в другие даты волосы крепкие и блестящие. Лунный календарь стрижек назовет самые удачные даты для работ с волосами.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в июне 2022 года

Новолуние - 29 июня.

Полнолуние - 14 июня.

РастущаяЛуна - с 1 по 13 июня и 30 июня.

Убывающая Луна - с 15 по 28 июня.

Лунный календарь стрижек на июнь 2022 года

Наиболее благоприятные дни для стрижки в июне - 1, 11, 27, 27 июня.

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 8, 10, 11, 12, 18, 27, 29 июня.

Стрижка для быстрого роста волос: 1, 4-11, 13 июня.

Стрижка для укрепления волос: 16, 20-22, 27, 29 июня.

Кардинальное изменение стрижки: 16 июня.

Удачные дни для окрашивания: 2, 5, 13, 16-18, 28 июня.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания — 6, 14, 23, 25, 26 июня.

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