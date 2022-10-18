Как узнать, где гнездо тараканов, почему они появились и чем их травить - читайте в материале УНИАН.

Тараканы могут появиться в любой квартире, а причин этому великое множество - от несоблюдения чистоты в помещении до безответственных соседей, превращающих свой дом в свалку. Бороться с насекомыми можно и нужно, а УНИАН готов рассказать, как избавиться от тараканов домашними средствами.

Ранее мы говорили о том, как избавиться от клопов раз и навсегда.

Как узнать, где гнездо тараканов - неопровержимые доказательства

Определить, что у вас дома завелись тараканы несложно. На это указывают сразу несколько факторов:

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черные точки на мебели, посуде или продуктах питания;

специфический запах нечистот;

кладки с яйцами в углах и щелях квартиры;

личная встреча с насекомым.

Просто так тараканы не приходят - они могут выбрать именно вас, если вы часто оставляете неприкрытой еду на столе или так делают ваши соседи. Еще одним аргументом "за" посещение вашей квартиры станет и лужа возле умывальника, холодильника или в ванной - вредители очень любят сырость, грязь и доступную воду.

Как избавиться от домашних тараканов в квартире быстро

Существует большое количество народных средств, которые помогают в процессе борьбы с вредоносными насекомыми. УНИАН выделил наиболее эффективные из них, которые отвечают на вопрос о том, как избавиться от тараканов навсегда в доме или квартире.

Борная кислота от тараканов - никто не выживет

Данное средство считается мощным ядом, против которого не выстоит даже самый ушлый таракан. Вещество попадает в организм насекомого и поражает его нервную систему, в итоге таракан оказывается парализованным и, позднее, мертвым. Использовать борную кислоту просто:

рассыпьте порошок вдоль плинтусов, внизу унитаза, раковины и душа;

смешайте кислоту с пюре, яичным желтком, сахаром или мукой, скатайте шарики и разложите в разных местах квартиры.

В первом случае яд попадет на лапки насекомого и, когда он будет их чистить, "занесет" в желудок. Во втором случае таракан просто съест отраву и умрет.

Как избавиться от тараканов с помощью нашатыря

Второе по популярности средство - нашатырный спирт. У него очень сильный запах, от которого насекомым становится не по себе. Тараканы вовсю пытаются удрать из помещения, пропитанного нашатырем. Для того, чтобы прогнать тараканов из дома, вам достаточно просто добавить нашатырь в воду и этой водой потом помыть полы и все остальные поверхности в доме.

Вымораживание - злейший враг тараканов

На самом деле, такие насекомые категорически не переносят низких температур. То есть, если в помещение ниже 7 °C, то тараканы уже не размножаются и ослабевают. Конечно, жить при такой температуре некомфортно, но ее можно создать ненадолго - особенно, зимой. Просто откройте окна нараспашку на пару дней, чтобы квартира хорошенько промерзла - тараканы уйдут сами.

Как избавиться от тараканов в квартире самостоятельно, поставив ловушку

Еще один метод - самодельная ловушка, которая поможет, если насекомых мало. Возьмите банку с широким горлышком или эмалированную миску, смажьте ее жиром или вазелином изнутри, на дно и стенки покрошите хлеб, печенье или сахар. Насекомые сбегутся, но наружу вылезти не смогут, а застрянут в том, чем вы измазали ловушку. Пойманных тараканов потом можно залить кипятком или обработать инсектицидом.

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