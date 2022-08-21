Что может убить клопов за считанные часы и как сделать так, чтобы насекомые больше не вернулись - узнайте в материале УНИАН.

Клопы - это кровососущие насекомые небольшого размера, которые, чаще всего, живут в мебели, ящиках шкафов, плинтусах и постельном белье. Для человека опасны - их укусы вызывают аллергию, зуд и покраснения, при этом, они достаточно живучие - могут без проблем вынести температуру в -17°C.

УНИАН расскажет, чем лучше всего травить клопов и как правильно это делать.

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Чем опасны укусы клопов - важная информация

Такие насекомые активны только ночью - днем они предпочитают спать. При этом, сезона активности, как, например, у тех же клещей, у клопов нет. Но ученые говорят, что с ноября по март они особенно агрессивны.

Клоп питается кровью, а в поисках жертвы может преодолевать большие расстояния. Найдя человека, насекомое выбирает открытый участок тела, прокалывает кожу хоботком и присасывается к кровеносному сосуду. За время своей трапезы, клоп выпивает около 7 мл крови, за счет чего вдвое увеличивается в размере и меняет окрас с полупрозрачного на алый или черный.

Укусы клопов дискомфортны и опасны - кроме зуда и покраснений, при регулярном контакте с насекомыми, может появиться аллергическая реакция, а иммунитет ослабнет. Ко всему прочему, клопы еще и оставляют экскременты на коже человека. Поэтому когда вы расчесываете ранку, то заносите в нее инфекцию, из-за чего может начаться процесс нагноения.

Почему появляются клопы в доме - главные причины

Специалисты по дезинфекции помещений от насекомых говорят, что такое неприятное соседство вы можете получить по нескольким причинам:

наличие старой мебели - часто насекомые селятся именно там, а если вы покупаете диваны или пуфы на барахолке, то рискуете "принести" клопа оттуда в дом;

- часто насекомые селятся именно там, а если вы покупаете диваны или пуфы на барахолке, то рискуете "принести" клопа оттуда в дом; одежда из секонд-хенда - несмотря на очистку таких вещей, в швах могут находиться личинки клопов или незрелые особи, которые не исчезают после стирки;

- несмотря на очистку таких вещей, в швах могут находиться личинки клопов или незрелые особи, которые не исчезают после стирки; путешествия или командировки - вы легко можете привезти с собой из отпуска или рабочей поездки хотя бы одного клопа, и этого будет вполне достаточно;

- вы легко можете привезти с собой из отпуска или рабочей поездки хотя бы одного клопа, и этого будет вполне достаточно; домашние животные - если у вас есть кот или собака, которые гуляют на улице, то они могут быть своеобразным "такси" для клопов с улицы в квартиру.

Понять, что у вас дома появились клопы, сразу не получится - панцирь голодных насекомых полупрозрачного цвета. Однако, эти особи держатся группами, поэтому если вы найдете гнезда, то увидите там кладки личинок или взрослых насекомых. Кроме того, если вы раздавите вредителя, на постели останутся пятна бурого цвета, а характерный запах старого коньяка убедит вас в присутствии вредителя в доме.

Если вы хотите знать, как найти клопов в постели и не только, в первую очередь проверяйте углы и стыки между стенами, обивку мебели, складки диванов и кроватей, а также матрасы. Есть способ проще - ложась спать, выключите свет на какое-то время, а затем резко включите - клопы попросту не успеют разбежаться по кровати.

Как избавиться от клопов в диване и мебели - инструкция

Вступая в борьбу с клопами, многие люди используют магазинные средства - эффективные препараты с химическим составом, которые помогают избавиться от клопов быстро. Кроме них существуют и народные средства, которыми успешно пользовались наши бабушки:

столовый уксус - намочить тряпку и протереть все поверхности в квартире;

- намочить тряпку и протереть все поверхности в квартире; розмарин, тимьян, полынь и валериана - разложить сухие травы по дому или поджечь в глубокой миске ненадолго, окуривая помещение;

- разложить сухие травы по дому или поджечь в глубокой миске ненадолго, окуривая помещение; лаванда и эвкалипт - налить эфирные масла в аромалампу и оставить на несколько часов в доме;

- налить эфирные масла в аромалампу и оставить на несколько часов в доме; бензин, керосин, скипидар - опрыскать средством помещение, закрыть окна и двери и на некоторые время переехать в другое место;

- опрыскать средством помещение, закрыть окна и двери и на некоторые время переехать в другое место; низкая температура - зимой выносить на мороз матрасы, подушки и постельное, а также регулярно проветривать жилище;

- зимой выносить на мороз матрасы, подушки и постельное, а также регулярно проветривать жилище; высокая температура - обрабатывать мебель и постельное белье паром (утюгом, например) и стирать вещи при температуре выше 60°C.

Несмотря на эффективность разных препаратов от клопов, наиболее действенным методом избавления от них до сих пор считается дезинфекция. Именно она используется в особо запущенных случаях, когда насекомых настолько много, что прогнать их своими силами уже не получается - тогда приходится вызывать специалистов.

Чего боятся клопы в квартире - профилактика

Всегда проще предотвратить ситуацию, чем решать ее, поэтому УНИАН называет несколько профилактических мер, которые уберегут вас от встречи с клопами:

отдавайте матрас в химчистку 2-3 раза в год;

ежедневно делайте сухую и влажную уборку;

избегайте беспорядка - насекомые прячутся в старых вещах и пыли;

используйте наматрасники - через них насекомым сложно будет добраться к вам, даже если они появятся.

Не ленитесь обрабатывать моющими и проверять лично даже самые труднодоступные места в квартире, так как если клопы выберут для жилья ваш дом, то они будут избегать мест, где им некомфортно, но поселятся в углах, которые вы пропустили.

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