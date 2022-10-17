Лучшие способы борьбы с высыпаниями - в статье.

Высыпания на лице не только вызывают дискомфорт, но и способны ударить по самооценке. Иногда прыщи появляются накануне важной встречи или публичного выступления. Тогда возникает вопрос: как избавиться от прыщей за ночь?

В этой статье мы расскажем, что помогает от прыщей и как оказать своему лицу экстренную помощь в кратчайшие сроки.

Причины появления высыпаний

Существует множество проблем, которые могут привести к появлению прыщей на лице. Среди них: гормональный сбой, неправильное питание, стресс и неправильный уход за кожей лица. В случаях, когда проблема имеет системный характер, узнать, как избавиться от прыщей навсегда, лучше у дерматолога.

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Как в домашних условиях избавиться от прыщей за 1 день

Помочь избавиться от прыщей за 10 минут поможет высушивание воспаления. Для этого нужно смешать чайную ложку морской соли и две столовые ложки теплой воды, после чего нанести полученную кашицу на прыщ и оставить на некоторое время.

Также снять воспаление поможет масло чайного дерева. Оно оказывает антибактериальное действие и уничтожает микробы. Перед использованием нанесите небольшое количество масла на руку, чтобы удостовериться, что у вас нет на него аллергии.

Убрать прыщи с лица за ночь можно с помощью салициловой мази. Ее нужно тонким слоем нанести на воспаления. Это очень популярное средство для тех, кто ищет способ, как избавиться от прыщей в домашних условиях.

Натуральные средства

Что помогает от прыщей, если нет времени идти в магазин? Возьмите обычную банановую кожуру. Ее часто используют для лечения укусов насекомых. Нужно взять кусочек кожуры и легонько потереть высыпание.

Похожее действие окажет зеленый чай, содержащий большое количество антиоксидантов. Теплым пакетиком чая необходимо промокнуть воспаленный прыщик.

Помните, что кожа лица очень чувствительна, поэтому все эти способы нужно применять с большой осторожностью. Правильнее всего будет обратиться к специалисту.

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