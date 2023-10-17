Разбираемся, как лучше всего экономить, чтобы откладывать деньги на важные покупки.

Не все знают, как и на чем экономить деньги. Понимание того, как сэкономить на расходах, может значительно улучшить вашу жизнь в это тяжелое время и позволит даже отложить деньги.

На чем можно сэкономить в повседневной жизни - на продуктах и вещах. Если следовать советам, то это не скажется на вашем комфорте.

Как максимально сэкономить на еде

Те кто знают, как экономить деньги на еде, могут ежемесячно откладывать приличную суму. Если вы ходите на работу в офис, то советуем вам начать брать с собой домашнюю еду, чтобы не покупать ее на месте с большой наценкой. Также можно сэкономить деньги при походах по магазинам:

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сравнивайте цены в разных сетях, отслеживая их через сайты и приложения;

пакеты берите с собой, а лучше - многоразовые шопперы;

используйте карты программ лояльности и кэшбеков;

составляйте списки покупок и строго следуйте им.

Есть также еще кое-что на чем можно сэкономить в повседневной жизни. Речь идет о вещах.

Как сократить расходы на одежду

Для начала проведите полную проверку своего гардероба. Вы можете удивиться тому, что завалялось на верхних полках или позади остальной одежды. Это также поможет вам понять, какую именно одежду вам нужно приобрести, а какая еще может послужить, пока вы в эконом-режиме.

Далее составьте список нужных вам вещей. При выборе магазинов обратите внимание на скидки и ценовую политику бутика. Вам могут помочь акции, когда вторую вещь дают бесплатно, или когда третья идет в подарок. Но не спешите сгребать все полки с акционной одеждой - покупайте только необходимое.

Всегда следуйте списку нужной одежды - большое количество дешевых, но ненужных вам вещей, может влететь в приличную сумму и при этом оставит вас с пустым шкафом.

Если вас не пугают сэконды, то они могут стать полезным источником более дешевой одежды. Вам также подойдут и объявления в интернете - очень часто там можно встретить вещи в хорошем состоянии.

На чем можно экономить в быту

Как и в случае с едой, следите за акциями и считайте. Если это гель или порошок для стирки, то ищите, на сколько циклов хватит средства. Сравнение того, сколько будет стоить одна стирка, важнее ценника за всю бутылку.

Это же касается туалетной бумаги, губок и перчаток для мытья посуды.

Не ждите, когда что-то у вас закончится. Если купить нужный предмет (мыло, гель для душа, зубную пасту и т.д.), когда он по хорошей скидке, то в перспективе у вас появятся лишние деньги.

Ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы было меньше платить за электричество и как меньше платить за воду.

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