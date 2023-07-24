Новые тарифы уже успели напугать украинцев. Но не обязательно отказываться от электричества, чтобы сэкономить.

Тарифы на электроэнергию в Украине выросли с 1 июня 2023 года до 2,64 гривни за кВт-ч. Первые повышенные платежки за коммунальные услуги украинцы уже получили и многие задумались над тем, как не платить за электроэнергию в квартире. Бесплатно пользоваться электричеством не получится, а вот снизить суммы по счетам вполне возможно.

УНИАН разбирался, как снизить оплату за коммунальные услуги.

Сколько нормально платить за свет – вы об этом не знали

Если взять среднее значение за год, то на одного человека в месяц приходится примерно 150 кВт при условии умеренного использования домашней техники. До 1 июня 2023 года украинцы платили за свет около 250 гривень.

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После повышения тарифа на электроэнергию сумма платежа значительно выросла. Теперь за свет приходится платить около 400 гривень в месяц, что значительно ударило по карману.

Часто украинцы задаются вопросом, можно ли переплачивать за электроэнергию, когда видят большие суммы за свет. Вот только, если платить строго по показаниям счетчика, то переплатить никак не выйдет.

Как уменьшить потребление электроэнергии – советы для спасения бюджета

Учитывая новые тарифы, многие украинцы не понимают, почему много выходит за свет. Все дело в "ворах" электричества. Нет, никто из соседей не подключается к вашей сети, чтобы не платить за электроэнергию.

Все дело в бытовой технике, которая в спящем режиме потребляет электричество несмотря на то, что ею редко пользуются. К таким "ворам" относят телевизор, духовка, мультиварка, хлебопечка и прочее.

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, необходимо лишь:

Выключать все электрические бытовые приборы, которыми не пользуетесь. Пользоваться техникой только при необходимости и в эко-режиме. Отказаться от кондиционера – летом можно открыть окна дома. Зимой же не использовать электрические обогреватели. Утеплить жилье – затраты окупятся с лихвой. Заменить все лампы на LED и светодиоды. Ложиться раньше спать.

Эти простые советы помогут значительно сократить расходы на коммунальные услуги и сэкономить деньги.

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