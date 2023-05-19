Бобовые богаты витаминами и минералами, поэтому полезны для организма. Особенно они хорошо подойдут вегетарианцам в качестве замены мясу.

Горох и фасоль относятся к роду бобовых, существуют разные сорта этих растений. Благодаря своему составу они могут принести пользу для организма человека, а в ряде случаев и навредить.

Поэтому сегодня мы расскажем, чем полезен горох для человека и для чего нужно кушать фасоль.

А ранее мы уже делились информацией о том, чем полезна микрозелень и называли проверенные способы, как ее вырастить дома.

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Горох - польза для организма

В любом виде горох помогает организму вывести лишнюю жидкость, так как имеет желчегонный, слабительный и мочегонный эффект. Полезен горох для человека, имеющего проблемы с почками, печенью, сердцем, а также для гипертоников.

В состав гороха входят следующие вещества:

витамины группы B, а также E, PP, A, H;

углеводы;

жирные кислоты;

пищевые волокна;

макроэлементы, такие, как фосфор, кальций, натрий, калий, магний, хлор и сера;

микроэлементы, а именно йод, медь, железо, цинк, марганец.

Если хотите узнать, как горох влияет на кишечник, то благодаря содержанию клетчаки он борется с появлением запоров. А пищевые волокна в этом растении улучшают моторику кишечника.

Теперь поговорим о том, чем полезен гороховый суп для вашего желудка. Горох помогает проводить профилактику некоторых заболеваний желудка. Также он способствует обмену веществ и избавляет организм от токсинов.

Помимо содержания полезных веществ, растительный белок в горохе необходим для тканей ваших мышц. Это весьма полезно, если вы в процессе наращивания мышечной массы.

Употребление этого вида бобовых позволит улучшить кровообращение и состояние сосудов, он снижает уровень холестерина и стабилизирует сахар.

Чем полезен горох для женщин - фигура скажет "спасибо"

Полезен горох для женщин во время месячных и менопаузы благодаря содержанию витамина B6. Он регулирует гемоглобин и уровень жидкости. Также употребление этого продукта способствует похудению благодаря своей низкокалорийности и ускорению обмена веществ в организме. Горох хорошо сказывается на состоянии кожи и волос.

Как видим, польза от вареного гороха ничем не меньше, чем от свежего и зеленого.

Чем вреден горох - противопоказания к употреблению

Но также следует рассказать, чем вреден горох. Его нельзя употреблять при язве, мочекаменной болезни и подагре. Также нужно избегать горохового супа людям с геморроем и запорами. Пожилым людям лучше более осторожно употреблять горох, так как он может способствовать накоплению солей мочевой кислоты в суставах.

Также следует помнить, что это достаточно тяжелая для желудка пища, поэтому его не рекомендуется употреблять чаще пары раз в неделю. А если вы едите бобовые ежедневно, будьте готовы к тому, что столкнетесь с повышенным метеоризмом и дискомфортом.

Чем полезна фасоль для человека - организм будет рад ей

Теперь давайте поговорим о том, для чего нужно кушать фасоль. Эти бобовые богаты витаминами группы B, A, C, D, E и другими. Также они содержат такие полезные минералы, как железо, магний, калий, кремний, йод, цинк, селен, фосфор и прочее. Более того, фасоль содержит аминокислоты, в том числе лизин. А белка в ней находится вдвое больше, нежели в рисе или пшенице.

Соотношение тех или иных веществ в фасоли зависит от ее сорта. Например, в черной фасоли больше всего магния по сравнению с красной или белой. А еще это хороший источник клетчатки.

А какая польза от вареной фасоли для организма? Она состоит в том, что благодаря своему составу это бобовое позволяет улучшить сон и нормализовать нервную систему, препятствует появлению атеросклероза и улучшает метаболизм. Также фасоль помогает выводить излишнюю жидкость из организма и токсины, улучшает состояние кожи и волос, укрепляет костную ткань.

Фасоль помогает поддерживать уровень гемоглобина, что облегчает состояние женщин в период менструации. А у мужчин снижает риск получить проблемы с простатой, улучшает потенцию, и позволяет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Но не все так радужно, как на первый взгляд, ведь вред фасоли для организма тоже имеет место быть. Например, осторожными с употреблением бобовых следует быть людям, страдающим запорами.

Стоит упомянуть, что эти бобовые в сыром виде - источник токсинов, которые в некоторых случаях могут даже иметь летальный исход. Больше всего таких веществ в красной фасоли. Но после приготовления ничего страшного не произойдет - после вымачивания и термической обработки они легко нейтрализуются.

Если вы задаетесь вопросом, как часто можно есть фасоль, отвечаем: 1-2 раза в неделю будет достаточно. А вот говоря о том, можно ли есть фасоль каждый день, то однозначно не рекомендуется, поскольку это достаточно тяжелая для желудка пища.

Что полезнее - фасоль или горох

И фасоль, и горох одинаково полезны для организма человека. Особенно они хорошо подойдут вегетарианцам в качестве замены мясу. Бобовые содержат необходимые нам вещества, поэтому не упускайте возможность полакомиться вкусно приготовленными плодами.

Какие из бобовых самые полезные :

Чечевица - лидер среди бобовых по количеству железа. В ней много магния и витамина B1. Она хорошо влияет на сосуды и кровь, улучшает пищеварение.

Фасоль - как и горох и нут, она снижает уровень холестерина, снабжает вас хорошим белком, стабилизирует сахар в крови. Помогает с болезнями кишечника и хорошо влияет на память.

Горох - источник витаминов, растительного белка, антиоксидантов. В нем почти нет жиров, зато есть много клетчатки.

Нут богат лецитином, тиамином и рыбофлавином. Также в нем много калия и магния, белков и углеводов и прочих полезных веществ. Он способен придать вам энергии, снизить холестерин и укрепить косточки.

Маш - это маленький горох зеленого цвета, содержит много клетчатки, витаминов и минералов. Помогает мозгу работать, улучшает пищеварение.

Выбирайте то, что вам больше по вкусу, но не забывайте о некоторых нюансах употребления этого вида пищи.

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