Микрозелень - полезный суперфуд, который нужно регулярно употреблять в пищу.

Диетологи и нутрициологи говорят, что микрозелень необходима человеку для нормального функционирования его организма. Можно купить такую добавку в магазине, но зачем, если можно вырастить ее дома. УНИАН расскажет, что нужно купить для выращивания микрозелени и как правильно это делать.

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Что такое микрозелень и зачем она вам

Микрозеленью называются маленькие проростки разных культур. Их возраст не превышает двух недель, а в высоту такие растения будут максимум до 10 сантиметров. За 5-10 суток зелень максимально набирается сил и содержит большое количество полезных для человека веществ.

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Отвечая на вопрос о том, чем полезна микрозелень, стоит взглянуть на перечень активных веществ в ее составе. Хлорофилл, микроэлементы, витамины, а также органические кислоты, эфирные масла, каротиноиды - это лишь малый перечень того, что вы получите, если будете употреблять микрозелень в пищу. Такие растения - настоящая палочка-выручалочка для здоровья, особенно в зимне-весенний период, когда свежих овощей еще толком нет, а витамины организму уже нужны.

Как правильно посадить микрозелень дома - подготовка

Существуют несколько способов, в чем лучше выращивать микрозелень:

в почве;

в банке;

на салфетках или бумаге;

на вате или марле.

Перед тем, как начинать такой процесс, запомните, что нужно купить для выращивания микрозелени. Вам пригодятся контейнер, семена растений, наполнитель и вода. Тонкости выращивания того или иного вида микрогрина зависят от типа семян, который вы выберете для себя.

Какую микрозелень легко выращивать - ассортимент

Среди множества видов микрогрина стоит остановиться на тех, которые лучше всего подходят для организма человека и знакомы нам для употребления в пищу. Таких культур всего 5:

свекла, шпинат, амарант - лучше всего выращивать в грунте, так как растениям необходима земля;

- лучше всего выращивать в грунте, так как растениям необходима земля; руккола, салат, редька, редис, капуста краснокочанная и брокколи, горчица - для выращивания достаточно будет влажной салфетки;

- для выращивания достаточно будет влажной салфетки; горох, фасоль, нут, чечевица - оптимально выращивать в воде, регулярно ее меняя, чтобы на семенах не появилась плесень;

- оптимально выращивать в воде, регулярно ее меняя, чтобы на семенах не появилась плесень; репчатый лук, порей - нужна глубокая емкость до 2 см, а семена стоит высаживать густо;

- нужна глубокая емкость до 2 см, а семена стоит высаживать густо; пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис - семена предварительно замачивают на 12 часов, чтобы они проросли быстрее.

Важно, что при выращивании микрозелени нужно постоянно поддерживать влажность в емкости, иначе ваши семена и ростки погибнут.

Как выращивать микрозелень в лотке с грунтом

Вырастить микрогрин, используя землю - это самый простой и удобный вариант. Для него вам понадобятся:

неглубокий лоток с отверстиями на дне;

крышка для лотка;

емкость с распылителем для увлажнения почвы;

семена растения;

грунт;

отстоянная вода комнатной температуры.

Распределите в лотке грунт высотой в 2-3 сантиметра. Равномерно высадите семена по поверхности. Увлажните грунт водой, накройте лоток крышкой и уберите в теплое место. Каждые 3-5 суток поливайте грунт, и два раза в день открывайте крышку, чтобы проветрить саженцы. Как только увидите, что появились первые ростки, убирайте крышку и ставьте лоток на подоконник.

Как вырастить микрозелень дома без грунта - способы

Существуют несколько вариантов, как вырастить микрозелень в домашних условиях без почвы. Это альтернативные методы, которые ничем не хуже традиционного, и помогут быстро получить долгожданный суперфуд.

В банке

Для этого способа вам нужны литровая банка, 3 столовых ложки семян, крышка с дырочками или отрез марли. Семечки нужно высыпать в банку, залить их водой и оставить на ночь. Утром слить воду, промыть семена до прозрачности воды. Слить всю жидкость, закрыть банку крышкой или марлей, перевернуть вверх дном. Убрать банку в теплое место и каждое утро промывать семена. Когда проростки будут 3-4 см в высоту, их можно употреблять в пищу.

На бумаге или салфетке

Второй вариант легкого выращивания микрозелени. Убедитесь, что у вас есть:

неглубокая широкая емкость с перфорацией на дне, а также поддон к ней;

бумажное полотенце, светлая туалетная бумага или салфетка;

семечки, вода в емкости с распылителем и пленка.

Дно контейнера нужно застелить выбранным наполнителем, распылить воду. По всей поверхности ровным слоем выложить семена, накрыть емкость пленкой и убрать в теплое место. Каждый день на 20-30 минут убирать пленку, чтобы семена проветрились, и опрыскивать их водой. При появлении первых ростков пленку нужно убрать, а контейнер переместить на подоконник.

На вате или ватных дисках

Третий способ, благодаря которому микрогрин вырастет быстро и без проблем. Для посадки понадобятся контейнер с крышкой, вата или диски, семечки и отстоянная вода. Вам нужно выстелить на дно емкости указанный наполнитель, увлажнить его водой. Выложить семена, накрыть крышкой и убрать в теплое место. Каждый день проветривать емкость и опрыскивать семена по мере их высыхания. Когда увидите первые всходы, уберите крышку и оставьте контейнер с микрогрином на подоконнике.

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