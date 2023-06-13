Толстянку или крассулу называют деревом счастья, денежным деревом. Многие верят, что оно привлекает в дом финансовое благополучие.
Рассказываем, какое место любит денежное дерево, как за ним ухаживать и куда поставить денежное дерево по фен-шуй.
Где в доме держать денежное дерево - советы
Когда будете решать, где поставить долларовое дерево, помните одно важное правило - его необходимо держать подальше от прямых солнечных лучей.
Летом дерево можно вынести на балкон, чтобы оно обросло новыми листочками и окрепло. Главное - часто его опрыскивать водой и спрятать от солнца.
Поэтому при выборе места, просто не забывайте, что предпочитает денежное дерево - солнце или тень. Это определенно тень.
Что же касается того, куда нужно ставить денежное дерево по фен-шуй, то специалисты в этой области говорят, что это должно быть окне с выходом на юго-восток, который считается сектором богатства.
Что любит денежное дерево - уход и полив
Толстянка предпочитает регулярный полив, но переувлажнять грунт не стоит, иначе растение может сгнить.
Оптимальная температура для денежного дерева – от +17 до +27 градусов.
Не менее важно долларовое дерево регулярно подрезать, уберегая от чрезмерного разрастания, чтобы его веточки вдруг не сломались.
Что сулит денежное дерево - приметы о богатстве
В народе говорят, что чем денежное дерево пышнее - тем больше финансового благополучия оно привлекает в дом.
Также считается, что за долларовым деревом нужно обязательно ухаживать, иначе оно может утратить свою чудодейственную силу.
Напомним, ранее УНИАН писал, почему денежное дерево называют тихим убийцей.