Долларовое дерево необходимо держать подальше от прямых солнечных лучей.

Толстянку или крассулу называют деревом счастья, денежным деревом. Многие верят, что оно привлекает в дом финансовое благополучие.

Рассказываем, какое место любит денежное дерево, как за ним ухаживать и куда поставить денежное дерево по фен-шуй.

Где в доме держать денежное дерево - советы

Когда будете решать, где поставить долларовое дерево, помните одно важное правило - его необходимо держать подальше от прямых солнечных лучей.

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Летом дерево можно вынести на балкон, чтобы оно обросло новыми листочками и окрепло. Главное - часто его опрыскивать водой и спрятать от солнца.

Поэтому при выборе места, просто не забывайте, что предпочитает денежное дерево - солнце или тень. Это определенно тень.

Что же касается того, куда нужно ставить денежное дерево по фен-шуй, то специалисты в этой области говорят, что это должно быть окне с выходом на юго-восток, который считается сектором богатства.

Что любит денежное дерево - уход и полив

Толстянка предпочитает регулярный полив, но переувлажнять грунт не стоит, иначе растение может сгнить.

Оптимальная температура для денежного дерева – от +17 до +27 градусов.

Не менее важно долларовое дерево регулярно подрезать, уберегая от чрезмерного разрастания, чтобы его веточки вдруг не сломались.

Что сулит денежное дерево - приметы о богатстве

В народе говорят, что чем денежное дерево пышнее - тем больше финансового благополучия оно привлекает в дом.

Также считается, что за долларовым деревом нужно обязательно ухаживать, иначе оно может утратить свою чудодейственную силу.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему денежное дерево называют тихим убийцей.

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