Это растение обитает чуть ли не в каждом втором доме, но о его опасности знают не все.

Одним из самых популярных домашних растений является денежное дерево. Впрочем, вы даже не подозреваете, какой вредитель поселился в вашем доме. УНИАН расскажет, почему денежное дерево называют тихим убийцей.

Денежное дерево - это суккулент крассула. Он насчитывает более двухсот видов, но чаще всего в домах украинцев растет крассула овальная. Но со временем владельцы денежного дерева заметили, что происходит в домах, где есть денежное дерево.

Какой вред приносит денежное дерево?

Денежное дерево часто называют "тихим убийцей", и это не просто мистическое название. Дело в том, что крассула - ядовитое растение. В листьях денежного дерева содержится мышьяк - один из сильнейших натуральных ядов.

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Если взрослые еще могут контролировать свои контакты с этим растением, то для детей и домашних животных такое взаимодействие может закончиться отравлением.

Денежное дерево - влияние на человека

Различают основные симптомы отравления денежным деревом. Среди них рвота, головокружение, диарея, жажда, потеря сознания, проблемы с координацией движений, резкие боли в животе. Самолечение в этом случае не поможет. Скорее обращайтесь к врачу.

Чтобы избежать негативного воздействия этого растения, стоит помнить, где нельзя держать денежное дерево. Отравление крассулой может быть пассивным, когда яд поражает организм небольшими дозами. Вы можете почувствовать легкое головокружение или ухудшение аппетита. Не выращивайте это растение в помещении, где вы проводите много времени.

Ответ на вопрос, можно ли держать денежное дерево в спальне или на кухне, очевиден - нет. В спальне она будет вредить вам постепенно, а на кухне - может привести к острому отравлению.

Если же вы не можете отказаться от этого растения дома по каким-то причинам, придерживайтесь правил ухода за ним:

Во-первых, ухаживать за денежным деревом лучше в перчатках.

Во-вторых, следите, чтобы доступа к растению не имели дети и животные.

В-третьих, в теплое время денежное дерево прекрасно себя чувствует на балконе или террасе. Это еще больше минимизирует риск отравления.

Конечно, некоторые факты о денежном дереве удивили вас. Однако, теперь вы точно знаете обо всех рисках и путях их предотвращения.

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