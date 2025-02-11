В правильном месте роутер обеспечит бесперебойное покрытие во всей квартире.

Wi-Fi-роутер уже давно является обязательным атрибутом дома, вне зависимости от места проживания человека. Не все знают, но есть удачные места и те, где не рекомендуется ставить роутер.

УНИАН разобрался можно ли спать в комнате с роутером, куда его можно ставить, а куда - не стоит. До этого мы рассказывали, какие приборы не нужно выключать из розетки.

Где лучше не ставить роутер и почему

Хотя у этого устройства крохотное излучение, его постоянное воздействие способно оказать неблагоприятное воздействие на организм человека. По этой причине лучше не ставить Wi-Fi-роутер в спальнях.

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Если же говорить более конкретно о том, насколько вредно излучение от роутера, то тут все сложнее. Так, доказаны некие тепловые эффекты, которые оказывает эта технология на человеческое тело, однако в остальном - информации очень мало. Это связано с тем, что используется Wi-Fi не так давно и о долгосрочных последствиях рассуждать рано.

Кроме того, плохим местом станут места возле батарей и те, которые плохо проветриваются. Причина кроется в том, что эти устройства способны не только нагреваться, но и иногда перегреваться.

Теперь рассмотрим, можно ли ставить роутер рядом с телевизором. Хотя это одно из популярных мест, оно все же является неудачным, наравне с микроволновкой и стационарным компьютером. Эта техника может мешать сигналу вашего роутера и тем самым ухудшать качество покрытия.

Поскольку сигнал поглощается бетонными стенами, это стоит учесть при поиске идеального места. Мало кто знает, но это также связано с тем, почему нельзя ставить роутер на кухне. Обычно эта комната стоит скраю от остальных помещений, а потому сигнал будет распределяться неравномерно, создавая целые "мертвые зоны".

Если говорить об идеальном месте, то стоит подобрать центральную комнату вашего жилища. Антенны нужно направить строго вертикально, а само устройство поставить на высоту около полутора метров. Все это обеспечит идеальное покрытие.

Стоит отметить, что распространенная практика отключения роутеров на ночь практической пользы абсолютно не имеет. В то же время перезагрузка устройства раз в 30 дней все же имеет место.

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