Остановить появление седины невозможно, но замедлить этот процесс могут правильное питание и забота о своем здоровье.

Седые волосы традиционно ассоциируются у нас со старостью. Это не удивительно, ведь их появление связано в первую очередь с естественным процессом - выработка меланина, который отвечает за цвет наших волос, кожи и глаз, снижается с возрастом.

Однако есть множество факторов, которые могут привести к тому, что седина появится в молодом возрасте. Например, продукты, которые вы едите.

В чем причина ранней седины - главные виновники

Причин, почему появляются седые волосы в 30 лет (а то и раньше!) может быть несколько. Это и наследственность, и заболевания (аутоиммунные, щитовидной железы, некоторые генетические), и чрезмерный физический или эмоциональный стресс и многие другие факторы.

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Значительную роль может играть образ жизни. Курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание и недостаточный сон - все это можно добавить в список того, что провоцирует появление седых волос в раннем возрасте.

Важно знать, что некоторые причины преждевременного поседения можно устранить, замедлив этот процесс, но ответ на вопрос о том, можно ли остановить появление седых волос, неутешителен - обратить вспять процесс невозможно. Отчаиваться, конечно же, не стоит - при появлении седины отлично поможет краска или хна. УНИАН уже рассказывал, как закрасить седину можно эффективно и в домашних условиях.

Какие продукты питания могут провоцировать появление седины - список

Безусловно, то, что вы едите, играет роль в том, в каком состоянии ваши кожа, ногти и волосы. Но у ученых пока нет ответа на вопрос о том, чего не хватает в организме, если седеют волосы, и убедительных доказательств того, что изменение рациона питания может остановить или обратить вспять процесс появления седины.

В то же время некоторые эксперты предполагают, что продукты питания, препятствующие усвоению витаминов и минералов, поддерживающих здоровье волос (витамин B12, биотин, железо, медь и цинк), также могут заставить их быстрее окраситься в серый цвет. Среди таких называют:

Апельсины. В них содержится много аскорбиновой кислоты, которая блокирует всасывание меди.

В них содержится много аскорбиновой кислоты, которая блокирует всасывание меди. Сырые яйца. Они мешают желудочно-кишечному тракту поглощать биотин.

Они мешают желудочно-кишечному тракту поглощать биотин. Алкоголь. Спиртное может ухудшить усвоение витаминов группы В.

Спиртное может ухудшить усвоение витаминов группы В. Орехи и семена. Фитиновая кислота, которая содержится в цельных зернах, бобах, семенах и орехах, может блокироваться поглощение ферритина (тип железа).

Фитиновая кислота, которая содержится в цельных зернах, бобах, семенах и орехах, может блокироваться поглощение ферритина (тип железа). Сигареты и никотиновые жвачки. Никотин может спровоцировать дефицит железа.

Конечно, хотелось бы верить, что есть "волшебный" список того, что надо есть, чтобы не было седых волос, и того, каких продуктов лучше избегать, чтобы белесые пряди не докучали.

Но проблема не в продуктах, а в сбалансированности вашего питания - в том, как вы их сочетаете, и насколько хорошо те или иные элементы усваиваются организмом. Потому вместо того, чтобы срочно отказываться от апельсинов и орехов, советуем все же обратиться к специалистам - диетологам и нутрициологам - и проследить за общим состоянием здоровья.

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