Седые волосы традиционно ассоциируются у нас со старостью. Это не удивительно, ведь их появление связано в первую очередь с естественным процессом - выработка меланина, который отвечает за цвет наших волос, кожи и глаз, снижается с возрастом.
Однако есть множество факторов, которые могут привести к тому, что седина появится в молодом возрасте. Например, продукты, которые вы едите.
В чем причина ранней седины - главные виновники
Причин, почему появляются седые волосы в 30 лет (а то и раньше!) может быть несколько. Это и наследственность, и заболевания (аутоиммунные, щитовидной железы, некоторые генетические), и чрезмерный физический или эмоциональный стресс и многие другие факторы.
Значительную роль может играть образ жизни. Курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание и недостаточный сон - все это можно добавить в список того, что провоцирует появление седых волос в раннем возрасте.
Важно знать, что некоторые причины преждевременного поседения можно устранить, замедлив этот процесс, но ответ на вопрос о том, можно ли остановить появление седых волос, неутешителен - обратить вспять процесс невозможно. Отчаиваться, конечно же, не стоит - при появлении седины отлично поможет краска или хна. УНИАН уже рассказывал, как закрасить седину можно эффективно и в домашних условиях.
Какие продукты питания могут провоцировать появление седины - список
Безусловно, то, что вы едите, играет роль в том, в каком состоянии ваши кожа, ногти и волосы. Но у ученых пока нет ответа на вопрос о том, чего не хватает в организме, если седеют волосы, и убедительных доказательств того, что изменение рациона питания может остановить или обратить вспять процесс появления седины.
В то же время некоторые эксперты предполагают, что продукты питания, препятствующие усвоению витаминов и минералов, поддерживающих здоровье волос (витамин B12, биотин, железо, медь и цинк), также могут заставить их быстрее окраситься в серый цвет. Среди таких называют:
- Апельсины. В них содержится много аскорбиновой кислоты, которая блокирует всасывание меди.
- Сырые яйца. Они мешают желудочно-кишечному тракту поглощать биотин.
- Алкоголь. Спиртное может ухудшить усвоение витаминов группы В.
- Орехи и семена. Фитиновая кислота, которая содержится в цельных зернах, бобах, семенах и орехах, может блокироваться поглощение ферритина (тип железа).
- Сигареты и никотиновые жвачки. Никотин может спровоцировать дефицит железа.
Конечно, хотелось бы верить, что есть "волшебный" список того, что надо есть, чтобы не было седых волос, и того, каких продуктов лучше избегать, чтобы белесые пряди не докучали.
Но проблема не в продуктах, а в сбалансированности вашего питания - в том, как вы их сочетаете, и насколько хорошо те или иные элементы усваиваются организмом. Потому вместо того, чтобы срочно отказываться от апельсинов и орехов, советуем все же обратиться к специалистам - диетологам и нутрициологам - и проследить за общим состоянием здоровья.