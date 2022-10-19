В статье УНИАН вы узнаете, какой цвет лучше всего закрашивает седину.

При появлении седины отлично помогает краска для волос, но есть и более натуральные компоненты, позволяющие справиться с этой проблемой.

Ранее УНИАН назвал самый красивый цвет волос у девушек, а сегодня вы узнаете, как покрасить волосы, чтобы не видно было седины.

Какой цвет лучше всего закрашивает седину?

Стилисты отмечают, что лучше всего закрашивают седину каштановый или темный шатен. Не менее хорошо ложаться на седые пряди оттенки приглушенной медной палитры.

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При этом эксперты советуют не заморачиваться над тем, как закрасить седину в домашних условиях, а обратиться к профессионалам, которые лучше подберут цвет волос и сделают качественное окрашивание. Такой вариант будет более оптимальным, если седых волос у вас меньше 50%. В противном случае вы можете самостоятельно закрасить седину в домашних условиях, просто сменив цвет.

Как закрасить седину без краски?

Если вы не хотите портить волосы красками, можете воспользоваться натуральными растительными красителями - хной и басмой. Но учитывайте, что этот способ подойдет вам, если у вас не так и много седых прядей. Потому что натуральные красители полностью не перекрашивают волосы, они лишь обвалакивают их, и срок действия их значительно меньше, чем краски. Делать окрашивание натуральными красителями стоит раз в 2-3 недели.

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