УНИАН собрал малоизвестные факты о подсолнечном масле.

Мало кто задумывается об особенностях дизайна бутылки подсолнечного масла. Зачастую люди либо выливают его в стеклянную емкость с дозатором, либо пользуются как обычной бутылкой.

УНИАН расскажет, как правильно открывать подсолнечное масло, чтобы сделать процесс готовки проще.

Правильное использование "колечка"

Большинство людей обычно выбрасывают в мусорник белую пластиковую деталь, которая обеспечивает герметичность. Все из-за того, что они не знают, для чего нужно кольцо для бутылки. Настоящее его назначение может вас удивить. Разберемся, как его использовать правильно.

Видео дня

Итак, откройте бутылку масла и оторвите белое "колечко". Затем переверните его петелькой вниз и вставьте в горлышко с прорезями. Вы увидите, что эта деталь теперь выполняет функцию дозатора. Благодаря ей расход масла значительно сократится. Вот для чего нужно колечко в растительном масле на самом деле.

Прорези в горлышке

Еще одной полезной деталью, о которой знают не все, являются специальные прорези. Изначально может показаться, что они нужны для более дозированного расхода масла, однако это не так.

Производители масла придумали, что в горлышко можно вставлять покупной дозатор - для чего и нужны прорези в бутылке с растительным маслом. Пластиковые "усики" имеют форму, которая позволяет зафиксировать дозатор сверху. Этот лайфхак превращает обычную бутылку масла в удобную кухонную принадлежность.

Что значит цвет крышки

Разберемся, что означает цвет крышки на оливковом масле. Обычно таким образом производитель указывает, для какого типа использования подходит данный вид масла. Для жарки лучше выбрать бутылку с красной крышкой, а для заправки салатов - зеленую.

Знание этих простых правил не только упростит процесс готовки, но и позволит сэкономить.

Вас также могут заинтересовать новости: