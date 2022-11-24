Как кожура банана может заменить обувной крем и можно ли ее использовать для растений - узнайте в материале УНИАН.

Банановая кожура, чаще всего, отправляется в мусорку - люди считают, что на ней можно только поскользнуться, как в мультике. На самом деле, шкурка от банана отлично выручает в быту - она способна отбелить зубы, почистить обувь или стать удобрением. УНИАН выяснил, чем помогает шкурка банана запасливым хозяюшкам.

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Банановая кожура для лица - варианты применения

Шкурка от банана поможет вам вернуть привлекательный цвет лица и улучшить состояние кожи - достаточно лишь раз в неделю протирать кожу кусочком кожуры от спелого плода. Фруктовые кислоты, которые есть в составе кожуры, мягко очищают кожу, обладают отшелушивающим эффектом и напитывают дерму необходимыми веществами. Женщины, которые регулярно делают такую косметическую процедуру, замечают даже уменьшение количества морщинок.

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Кроме того, с помощью кожуры можно бороться с раздражением - в таком случае лицо нужно протирать мягкой стороной шкурки. Можно на несколько минут прикладывать ее к проблемному участку - зуд, покраснение и высыпания пройдут за пару дней.

Банановая кожура для зубов - как отбелить

Магия шкурки от банана заключается в ее уникальном отбеливающем свойстве. Каждый раз после чистки зубов отрезайте шкурку от банана и протирайте ею зубы, как бы полируя их. Такой ритуал поможет вам убрать пятна на эмали и защитить зубы от вредных химических веществ, которые есть в составах многих зубных паст.

Как чистить обувь банановой кожурой - лайфхак

Если вы заметили, что любимые ботинки выглядят поношенными, материал на них "сбился" и потускнел - на помощь придет банановая кожура. Возьмите кусочек банановой кожуры, разверните ее мягкой частью (той, где содержатся фруктовые кислоты) и протрите обувь. Вы удивитесь, но даже старенькая пара ботинок будет сиять и блестеть чистотой.

Банановая кожура для цветов - как использовать

Комнатные растения быстро покрываются пылью и грязью, даже если регулярно протирать их тряпкой. УНИАН советует лайфхак - протрите листья кусочком банановой кожуры. Таким же способом можно протирать многие восковые растения - кислоты в составе банановой шкурки подарят блеск и лоск листьям цветов и будут препятствовать образованию слоя пыли.

Банановая кожура как удобрение и от вредителей

Компостная куча должна быть у каждого огородника, и туда вполне можно отправить банан. Шкурка привнесет в компост содержащиеся в ней калий и фосфор, которые благоприятно влияют на развитие растения - укрепит его корневую систему и даже поможет легче пережить зиму. Также вы можете использовать кожуру как удобрение - измельчите ее и добавьте в почву, воспринимая шкурку, как компонент. Она обеспечит растение множеством питательных веществ, но риск ожога растения будет ниже - в отличие от способа с компостом.

Дополнительно можете защитить свои саженцы от тли - закопайте под почву вокруг растения несколько кусочков банановой кожуры. Она будет выделять газы, которые не нравятся садовым вредителям. Главное - не переусердствовать с количеством банана, иначе на сладкий аромат придут другие незваные гости, например, грызуны.

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