Простые лайфхаки о том, как загустить ягоды для пирога, способны значительно упростить вашу жизнь. Имея такие советы в своей копилке, любая начинка останется внутри выпечки.

Даже самый вкусный пирог с самой вкусной начинкой можно легко испортить. Если варенье или сок от ягод вытечет из десерта, он ужасно подгорит, оставив осадок в виде горького послевкусия в пироге. Однако, есть способы предотвратить такую ситуацию.

Ранее мы также рассказывали, как готовится шарлотка с грушей и простой пирог к чаю.

Как загустить начинку для пирожков - лайфхак

Одним из простых вариантов решения проблемы может стать желе. Достаточно добавить к стакану варенья 1 столовую ложку порошка для желе и перемешать. Помимо этого, можно в такой же пропорции добавить муку, панировочные сухари, овсяные хлопья или молотое печенье - они впитают лишнюю влагу.

Видео дня

Если у вас в наличии больше времени, можно проварить варенье с добавлением манной крупы. Пропорции варьируются от 1 чайной ложки до 1 столовой, в зависимости от густоты.

Если же у вас есть вдохновение дольше повозиться с начинкой, можно взбить в крепкую пену яичные белки, а затем вмешать в варенье. Хранить такую массу нельзя - только использовать сразу.

Однако самым простым вариантом будет - иметь на кухне запас кукурузного крахмала. Он способен превратить жидкую растекающуюся начинку в желеобразную массу. При этом этот продукт совершенно не влияет на вкус ваших ягод или варенья. Чтобы загустить таким образом варенье, достаточно проварить его с крахмалом. На стакан варенья надо добавить 1-2 чайные ложки.

Также тонким слоем кукурузного крахмала можно присыпать ваше тесто перед тем, как выложить на него ягоды. Затем посыпать сверху и - готово. Крахмал загустит сок, который будут выделять ягоды. Это очень важный момент, так как сок может впитаться в еще сырое тесто и не дать ему приготовиться правильно.

Вас также могут заинтересовать новости: