Условия хранения крайне важны для того, чтобы картошка как можно дольше оставалась вкусной.

Хотите запастись картофелем, но не знаете, что делать, чтобы картошка не гнила и чтобы не прорастала? УНИАН делится советами, как сохранить картофель до весны.

Условия хранения крайне важны для того, чтобы клубни картофеля сохраняли товарный вид и оставались вкусными. Но даже в идеальных условиях картошку стоит время от времени перебирать – она может начать гнить или прорастать.

Как хранить картошку в погребе

Погреб – одно из лучших мест для продолжительного хранения картофеля. Выбирать время, когда заносить картофель в погреб, можно после того, как выкопанная картошка будет перебрана и хорошо просушена. Но не стоит спускать картофель в погреб раньше чем через 2-3 недели после того, как она была выкопана.

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Особое внимание стоит обратить на то, в чем хранить картофель – лучше всего подойдут решетчатые ящики или сетки, но не плотные мешки. Важно, чтобы продукт хранился в условиях, когда со всех сторон попадает свежий воздух.

Иногда считают, что постелить под картошку в погребе что-то – хорошая идея, но на самом деле это будет мешать циркуляции воздуха и может привести к тому, что она отсыреет или начнет гнить.

В теплом погребе картошка быстро даст ростки, холодном картофель перемерзнет и станет сладким. При высокой влажности картошка также начнет сыреть. Потому важно соблюдение температурного режима – позаботьтесь об этом. В случае, если картофель хранится в сетке, когда холодно, его можно прикрыть соломой – для избежания замерзания клубней.

Как сохранить картошку без погреба

Для хранения картофеля в квартире или доме без погреба стоит выбирать прохладные и затемненные места. Подойдут балкон, полки под подоконником, ниша или кладовка. Если есть выбор – условия на застекленном балконе будут лучше, чем в теплой кладовке.

Хранить следует только целые картофелины без повреждений. Перебирать запасы стоит не реже раза в месяц. От неизбежных перепадов влажности и температуры может помочь удачное соседство – храните между клубней картофеля свеклу. Она поможет убрать лишнюю влагу.

Прорастает картошка – что делать

Появление ростков в запасах картофеля – частая проблема. Она может быть связана с сортом картошки. Некоторые клубни прорастают просто потому, что так задумала природа, – раннеспелый картофель может дать ростки еще осенью и продержится максимум до декабря.

Для долгосрочного хранения подходят только среднеспелые и позднеспелые сорта картофеля. Их можно хранить всю зиму, не боясь, что они "проснутся". Выясните, с каким сортом имеете дело, прежде чем помещать его на хранение.

Чтобы избежать появления ростков, стоит учесть, от чего прорастает картошка. К этому может привести несоблюдение правил хранения клубней. Рекомендуется, чтобы температура в помещении, где хранится картофель, была не ниже -5 градусов и не выше 5-7 градусов, а влажность была на уровне 70-80%.

Повышение температуры или влажности всего на несколько градусов/процентных пунктов может "разбудить" клубни. Придерживайтесь рекомендаций, и это поможет вам не беспокоиться о том, чтобы картошка не проросла.

Есть избежать этого все же не удалось, есть несколько способов, как остановить прорастание картофеля. Следует уменьшить температуру в помещении – она должна быть ниже 2-4 градусов. Также советуют обламывать ростки, достигшие 3-4 сантиметров. Это не заставит клубни "уснуть", но остановит ухудшение качества продукта.

Что делать, чтобы картошка не гнила

Картофель гниет из-за развития грибковых или бактериальных болезней. Заражение может произойти как в процессе выращивания, так и во время хранения картошки.

Плохая вентиляция, высокая температура и влажность – все это может привести к попаданию болезнетворных бактерий в клубни через трещинки и порезы.

Чтобы картошка не гнила, следите за влажностью и температурой, не храните картофель в теплых жилых помещениях, отбирайте поврежденные клубни и используйте их в первую очередь.

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