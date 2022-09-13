Как варить картошку в мундире, чтобы легко чистилась, и можно ли запечь ее в духовке - узнайте в материале УНИАН.

Картофель в мундире - один из самых простых и сытных гарниров, который можно приготовить к мясу или рыбе. Однако, вкус картофеля зависит не только от сорта, но и от правильного приготовления. УНИАН расскажет, сколько нужно запекать картошку в мундире и как вкусно ее сварить.

Ранее мы говорили о том, как хранить картошку в погребе или квартире.

Сколько минут после закипания варить картошку в мундире - технология

Считается, что варка картофеля в мундире - самый полезный способ приготовления корнеплода. В кожуре содержатся витамины A, B1, B3, B6, белки, клетчатка, калий, железо и другие необходимые человеку микроэлементы.

Видео дня

Основная проблема, с которой многие сталкиваются - картошка проваривается неравномерно, но это можно исправить, подобрав клубни одинакового размера. Затем их нужно тщательно отмыть от грязи (лучше - щеткой) и проколоть зубочисткой, тогда кожура при варке не лопнет.

Полезный совет: добавьте в воду 1 ч.л уксуса и 1 ч.л соли при варке - это также поможет избежать деформации кожуры.

Далее вам нужно залить водой картофель так, чтобы жидкость полностью покрывала клубни. Добавить соль - примерно 0.5 ст.л на 1 л воды. После этого накрыть кастрюлю крышкой и поставить на сильный огонь.

Отвечая на вопрос о том, сколько варить картошку в мундире, говорим - зависит от возраста корнеплода:

старая - 30 минут;

молодая - 15 минут.

В среднем, до полной готовности картофель в мундире варится 20-25 минут. Чтобы проверить, окончен ли процесс приготовления, проткните картофель вилкой или ножом - мягкий клубень готов к употреблению.

Картошка в кожуре в духовке с чесноком и розмарином - рецепт

картофель - 600 гр;

растительное масло - 30-40 мл (для смазки клубней и противня);

розмарин - 1-2 веточки;

чеснок - 2-3 зубчика;

соль, перец, другие приправы и специи - по вкусу.

Картофель вымыть в проточной воде, обсушить бумажными полотенцами или салфетками. Выдавить чеснок в растительное масло, затем смазать каждый клубень. Застелить противень фольгой и смазать растительным маслом. Выложить картофель так, чтобы клубни не касались друг друга.

Разогреть духовку до 180-200 °C, запекать картофель 20 минут, затем перевернуть его на другую сторону и запекать еще 20 минут. Помните о том, что общее время запекания зависит от сорта и возраста корнеплодов.

Полезный совет: за 10 минут до конца готовки посыпьте картофель морской солью, розмарином и специями, тогда у вас получится ароматный и вкусный гарнир.

Вас также могут заинтересовать новости: