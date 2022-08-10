Когда можно консервировать в августе по лунному календарю и что именно лучше закрывать - узнайте в материале УНИАН.

В последний месяц лета хозяйки активно консервируют овощи, фрукты и ягоды, чтобы обеспечить свою семью заготовками на зиму. Именно в августе созревают многие культуры, которые можно законсервировать в виде солений, варений или компотов. УНИАН расскажет, когда делать консервацию в августе по лунному календарю.

Ранее мы составляли подробный календарь консервации на лето.

Что и когда можно консервировать в августе - список

Каждый месяц лета имеет свои предпочтительные виды консервации - этот перечень зависит от сроков созревания тех или иных культур, а также от погодных условий. Для того, чтобы вы ничего не забыли и сделали вкусные заготовки на зиму, сверяйтесь с нижеприведенным календарем.

Благоприятные дни для консервирования огурцов

Огурец - первый овощ, который идеально закрывать в августе. Как раз в это время данная культура созревает окончательно и готова предложить себя в качестве вкусной зимней закуски. Мы составили список наиболее удачных рецептов консервации, чтобы вы смогли приготовить простые и вкусные рецепты огурцов на зиму:

Закрывать огурцы в августе лучше всего 1, 2, 7, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 30 и 31 августа.

Когда закрывать перец на зиму

Болгарский и острый перцы тоже можно начинать консервировать сейчас, чтобы к осени или зиме получить любимую закуску. Данный овощ можно нарезать кусочками или замариновать целиком - все зависит от только от вашей фантазии и предпочтений. УНИАН уже рассказывал о том, как заготовить болгарский перец на зиму, и подбирал наиболее удачные рецепты.

Наиболее благоприятными днями для консервации перца считаются 3, 5, 7, 11, 15, 17, 21, 29, 31 число.

Когда лучше закрывать помидоры

Август - идеальное время для того, чтобы запастись консервацией из томатов. Рецептов таких солений придумано множество, но мы собрали для вас только проверенные варианты. Выбирайте и сохраняйте себе, чтобы зимой насладиться сочными и пикантными помидорами:

Лунный календарь заготовок на зиму говорит, что помидоры получатся вкусными, если законсервировать их 1, 3, 6, 9, 14, 18, 19, 22, 28, 31 августа.

Когда консервировать кабачки на зиму

Еще один популярный летний овощ, который можно заготовить в августе - кабачок. Кружочками, дольками и даже целиком - вариаций удачной консервации существует очень много. Ранее мы рассказывали, как сделать маринованные кабачки, чтобы результат вашего труда превзошел все ожидания.

Наиболее удачными датами в августе для консервации кабачков астрологи назвали 2, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 23 и 27 августа.

Когда делать заготовки из малины и вишни

Эти две ягоды очень популярны в Украине - их употребляют в свежем виде, из них лепят вареники и пекут пироги, а также закрывают ароматные варенья. О том, как консервировать малину на зиму и что можно сделать из вишни на зиму, вы узнаете, если изучите наши рецепты:

Согласно фазам Луны, мы выяснили, что консервированная малина и вишня получатся очень вкусными, если запланировать готовку на 4, 6, 9, 15, 18, 22, 24, 27, 30 августа.

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