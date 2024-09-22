Разбираемся, почему стирка при 90 градусах не всегда себя оправдывает.

Чтобы вещи служили долго, их важно правильно стирать. Принято думать, что стирка при высокой температуре помогает вывести сложные пятна - увы, очень часто этот прием не работает. Давайте разберемся, можно ли стирать полотенца при 90 градусах и постельное белье или же лучше для них выбрать другой режим.

Какие вещи можно стирать при 90 градусах

Режим стирки нужно выбирать грамотно: если все время стирать вещи на 90°C, то в скором времени они потеряют цвет и сядут, так как очень горячая вода будет губительна для них. Правда, здесь есть исключения - для разных тканей существуют температурные стандарты.

Например, хлопковые или льняные изделия способны выдерживать стирку при высоких температурах. Поэтому если вы сомневаетесь, можно ли стирать хлопок при 90 градусах - можно, если это не запрещает производитель на ярлыке изделия.

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Можно ли стирать постельное белье при 90 градусах? Если оно из хлопка или льна, это же касается из полотенец. Желательно, чтобы изделия были нецветными - цвет, как уже говорили выше, от температуры "уйдет".

Итак, стирка при 90°C возможна для:

нецветного постельного белья из хлопка и льна (если обратное не указано на ярлыке);

хлопковых и льняных полотенец для ванны и кухни (нецветных);

рабочей одежды, которая сильно загрязнена.

Но, если говорить, к примеру, о джинсовой одежде, которая часто сделана из хлопка, но с добавлением синтетики, то температура стирки 90°C для нее будет губительна. Нужно помнить, что если есть пятна, то лучше все-таки вывести их с помощью пятновыводителя или народных средств, замочить вещь, а затем постирать на оптимальной температуре.

Что стирать при 90 градусах нельзя

Стирка при 90°C противопоказана:

синтетическим тканям;

деликатным (шелку, кружевам, тюли, например);

шерсти;

джинсовым тканям (говорили выше).

Даже разовая стирка при такой высокой температуре губительна для таких изделий. Синтетика, к примеру, не выдержит температуры выше 60°С, шерсть - выше 40°С, деликатные ткани и вовсе следует стирать при 30°С.

Иногда хозяек также интересует, можно ли стирать носки при 90 градусах - многие считают, что чем выше будет температура, тем легче они отстираются, а горячая вода убьет все бактерии. Увы, высокотемпературный режим спасает не всегда.

Часто носки имеют в своем составе синтетические волокна, которые, как уже говорили, плохо переносят высокую температуру - можно на выходе вместо носков получить нечто бесформенное. Теплые же носки - например, из шерсти, дадут усадку и станут на несколько размеров меньше.

Что касается бактерий, то многие из них устойчивы к высоким температурам, в то же время при температуре выше 40 градусов в волокна ткани еще сильней забиваются органические загрязнители.

Оптимальным вариантом считается стирка носков при температуре 30-40°С, для шерсти, кашемира и других похожих материалов - не выше 30°С, а некоторые можно стирать только руками. Сомневаетесь - читайте этикетку.

Не забывайте также о том, что постоянная стирка при высокой температуре может навредить также и стиральной машинке - в ней быстрее образуется накипь.

Ранее мы также рассказывали, какие вещи нельзя стирать при 60 градусах - какие ткани не переживут такую температуру.

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