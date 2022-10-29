В ноябре можно посадить некоторые зимостойкие овощи и цветы, а также лекарственные растения.

Ноябрь - довольно сложный для дачника месяц из-за непредсказуемой погоды. В последний осенний месяц дождь, снег и солнце часто сменяют друг друга, поэтому в этом месяце можно высаживать только самые стойкие растения. УНИАН составил подробный список растений, которые высаживают в ноябре.

Овощи и зелень

В ноябре можно посадить устойчивые к морозам и перепадам температур овощи. Это репа, капуста, лук-порей, цикорий, петрушка, горох. В начале месяца можно посадить озимый лук и озимый чеснок.

Некоторые культуры можно выращивать в течение всего месяца - этосалат и шпинат. Также в ноябре можно посадить позднюю фасоль, морковь и редис, но эти культуры нужно будет накрывать по ночам, пока не выпадет снег.

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Зимостойкие деревья

В саду в ноябре можно посадить зимостойкие культуры, которые хорошо переносят холода. Это калина, рябина и боярышник. Чтобы саженцы прижились в грунте, они должны быть ростом хотя бы 20 см. Эти саженцы высаживают в ямы глубиной 40 см и поливают. Вокруг ствола обязательно нужно посыпать мульчу, например, опилки или хвойную кору.

Лекарственные растения

Многие лекарственные растения сажают именно под зиму, так как они лучше растут после закалки холодом. Выделите для "зеленой аптечки" отдельный участок с хорошим освещением. Под зиму сажаем на участке ромашку, валериану, череду, зверобой, вербену, любисток, марьин корень. Эти растения перезимуют в земле, а первые входы пустят уже весной.

Зимостойкие цветы

Подзимний посев зимостойких однолетних цветов хорошо проводить в ноябре. В последний осенний месяц посейте однолетние хризантемы, космею, дельфиниум, васильки, флоксы, люпины.

В начале ноября в теплую погоду можно высаживать тюльпаны и гиацинты. В конце осени можно посадить подснежники, поскольку они выдерживают даже зимнюю погоду. Нежные цикламены - классические цветы ноября, но при первых заморозках их нужно накрыть.

В ноябре также можно посеять многолетние маки и декоративную капусту. Также в течение всего месяца можно посадить шиповник - он хорошо зимует на клумбе. Из вечнозеленых цветов в ноябре высаживают вереск. Он не боится морозов и растет даже в высоких горах, а на клумбе точно приживется.

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