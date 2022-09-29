Как вырастить салат в квартире, чтобы сэкономить деньги на его покупке - читайте на УНИАН.

Даже новички в огородном деле могут вырастить салат на подоконнике, ведь эта культура нетребовательна к уходу и требует даже меньше внимания, чем комнатный цветок. К тому же так можно значительно сэкономить, ведь в магазине салаты стоят очень дорого.

Как вырастить салат на подоконнике из семян

Сначала купите семена салата в агромагазине или на рынке. Если не разбираетесь в сортах - просто купите любой раннеспелый салат. Хорошо растет в квартирных условиях кресс-салат - ему не нужны утепления и подкормки. Подберите емкость для семян - это могут быть отдельные пластиковые стаканчики, торфяные горшочки, любые контейнеры или ящики. На дно контейнера выложите мелкие камешки или гальку - это будет дренаж. В емкость насыпьте специальный субстрат для салата из агромагазина или обычную садовую почву. Наполните емкость земле на 2/3 объема. Если выращиваете салат в отдельных стаканчиках, то выложите по одному семечку на стакан. В большом ящике сделайте борозды с шириной 15 см между ними и посадите семена на расстоянии 5 см друг от друга. Семена слегка присыпьте землей и осторожно прижмите грунт руками. Грунт с семенами опрысните из пульверизатора. Накройте контейнеры пленкой, чтобы под ней сохранялась влага. Между землей и пленкой должно быть свободное пространство, иначе ростки запреют. Оставьте салат на 3-4 дня под пленкой. Раз в день снимайте пленку на полчаса, чтобы семена "дышали". Через несколько дней появятся первые ростки. На этом этапе уберите пленку и оборвите лишние ростки, если они растут слишком близко. Лишние ростки можно пересадить в отдельные емкости - они хорошо приживутся. После этого поставьте салат в солнечное место и поливайте 2-3 раза в неделю. Также опрыскивайте листики пульверизатором. Через 2 месяца можно будет собрать урожай.

Как вырастить салат из корня

Вырастить салат дома можно без семян. Если вы купили айсберг в магазине с частью корня - не выбрасывайте его в мусорное ведро. Срежьте листья салат и поставьте корень в емкость с водой. При этом место среза листьев должно быть над водой. Сбоку проколите салат несколько раз зубочисткой, чтобы он лучше напитался водой.

Оставьте емкость с корнем салата на подоконнике на пару дней. Уже на 2-3 день на корне распустятся молодые листики. После этого корень салата пересаживают в почву и ухаживают так же, как за выращенным из семян. Не забывайте поливать салат 2-3 раза в неделю.

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