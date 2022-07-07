Чем обработать землю от вредителей и болезней и что еще сделать на грядках в июле - узнайте в материале УНИАН.

Каждый огородник знает, что лето - активный сезон, когда работы в саду и на грядках предостаточно. В зависимости от месяца, план действий садоводов отличается, поэтому УНИАН собрал памятку, с помощью которой вы не забудете о самых важных огородных делах.

Ранее мы говорили о том, что можно посадить в июле на грядках.

Что можно сделать в июле - перечень важных пунктов

Для того, чтобы не забыть о необходимых работах с землей и урожаем в середине лета, сверяйтесь со списком наиболее важных задач.

Подкормка кустарников

Малина, смородина, крыжовник - все эти ягодные культуры нуждаются в своевременной подкормке. Созревать они начинают в июле-августе, но для того, чтобы урожай был богатым, а плоды - сочными, важно вовремя удобрять растения.

Ранее мы писали о том, чем подкормить малину летом.

Также важно и правильно поливать деревья и кустарники в соответствии с нормами:

молодой куст - по 1-2 ведра воды (10-20 л);

взрослый куст - по 3-4 ведра;

неплодоносящий саженец - 3-5 ведер (30-50 л);

3-5-летнее дерево - 5-8 ведер (50-80 л);

7-10-летнее дерево - 12-15 ведер (120-150 л).

Своевременный полив обеспечит растениям необходимый уровень влаги и убережет от изматывающей жары, которая в июле, как правило, особенно опасна.

Защита от птиц и обрезка деревьев

Плодовые деревья часто становятся целью для пернатых, которым хочется поживиться сочными ягодами и фруктами. Это в итоге может привести к уничтожению урожая и болезни деревьев.

Не забудьте и обрезать лишние ветви на деревьях - они уже точно успели нарасти со времен последней обрезки. Избавьтесь от всей прикорневой поросли и всех вертикально растущих побегов на верхнем ярусе ветвей. Сильные побеги тоже лучше удалить, а скелетные ветви привести в порядок.

Уход за клубникой

В июле заканчивает плодоносить одна из главных летних ягод, поэтому после сбора урожая нужно правильно ухаживать за клубникой. Вокруг растений нужно прорыхлить почву, а сами кусты окучить, не забывая обрезать "усики" (если вы, конечно, не собираетесь использовать их для размножения).

Сбор урожая

В июле уже можно собрать первый урожай - картофель и раннеспелую капусту. Эти овощи, как правило, не предназначены для длительного хранения, поэтому лучше использовать их в пищу сразу.

Посев сидератов

Многие растения могут стать отличным средством против вредителей и грибковых заболеваний, подпитывая почву нужными ей веществами и передавая их другим культурам. Сидераты можно посеять на грядки, с которых вы недавно собрали урожай - бобовые или злаковые культуры отлично подходят для этого.

Защита растений от вредителей

Июль - самый опасный месяц для многих растений, так как именно в этот период активизируются многие вредители, из-за которых ваш урожай может "заболеть". Мы неоднократно писали, чем обработать огород от вредителей - рекомендуем воспользоваться этими советами.

Пасынкование помидоров

Процедуру пасынкования проводят только тогда, когда боковые побеги достигнут длины 3-5 см. Делать это необходимо, чтобы лишние отростки не мешали помидорам расти дальше, крепнуть и развиваться. Если игнорировать процедуру пасынкования, то урожай ваш будет невкусным и скудным. УНИАН говорил о том, как пасынковать помидоры в открытом грунте.

Проверка теплиц

Резкие перепады температур, дожди, засуха или другие природные явления сразу же сказываются на состоянии урожая в теплице. Именно поэтому важно регулярно проверять состояние растений, контролировать уровень влажности и соблюдать правила кондиционирования воздуха.

Конденсат - опасное явление, которое может негативно сказаться на вашем урожае. К примеру, влага, скапливающаяся на стенках теплицы, приведет к возникновению грибковых инфекций, которые "перейдут" на растения. Хотя, с этим нужно быть осторожными - огурцы, наоборот, очень любят влагу, поэтому их нужно поливать обильно, в отличие от других овощей.

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