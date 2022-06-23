Чем подкормить малину для богатого урожая сочных ягод - читайте на УНИАН.

В середине лета украинцы с нетерпением ожидают урожая свежей малины в садах и на дачах. Кусты малины очень любят подкормки и отвечают на них обильным урожаем ягод. Для удобрений можно использовать как готовые покупные удобрения, так и народные средства.

Подкармливать кусты можно как во время цветения, так и после появления плодов. Не превышайте указанную дозировку подкормки, иначе на кусте может появиться ожог.

Минеральные подкормки малины

Для подкормки малины можно купить в агромагазине готовые минеральные удобрения. Для богатого урожая ягод рекомендуется вносить азотные удобрения и аммиачную селитру. Если листья рано пожелтели - стоит внести магний.

Летом малину можно удобрять как минеральными, так и органическими удобрениями. После сбора ягод не используйте органические удобрения - только фосфорно-калийные.

Подкормка малины перегноем

Одно ведро перегноя рассыпьте на 1 кв. м участка малины. Равномерно распределите перегной и прикопайте землей. Такое удобрение можно вносить на чаще 1 раза в месяц, поскольку оно привлекает вредителей.

Удобрение малины птичьим пометом

Хороший способ для хозяйств, которые держат домашнюю птицу. Выложите помет на дно ведра и залейте доверху водой. Оставьте на 5 дней в солнечном месте. Затем разведите смесь чистой водой в соотношении 1:20. Обильно полейте кусты малины под корень.

Подкормка малины настоем коровяка

Ведро наполните на треть свежим коровяком. Доверху залейте водой и накройте крышкой. Поставьте в солнечное место на 7 дней для брожения смеси. Смесь разводят водой в соотношении 1:10 и выливают по 10 л на 1 кв. м участка малины. Удобрять следует в засушливую погоду.

Подкормка малины сорняками

Соберите свежие сорняки и измельчите. Особенно хорошо для подкормки подходит крапива. Наполните травой ведро на четверть, долейте воду и оставьте на 10 дней. Готовый настой разведите водой в соотношении 1:4 и поливайте малину под корень.

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